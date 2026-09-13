前鎮漁港船員會館遭指「高級澡堂」 漁業署：與事實有落差

媒體報導高雄前鎮漁港船員會館淪「高級澡堂」。農業部漁業署今天回應，報導與實際情形有所落差，針對報導所提問題，均已檢視並持續改善，以提供船員更完善、友善的服務環境。

媒體報導，前鎮漁港船員會館去年6月啟用，船員入住意願低，僅將會館當洗澡的地方，迄今入住率僅2成，近期還傳出多次無預警停水或水量少不夠用、客房飄散化糞池臭味，在地人士批評「會館就是蓋一個噱頭」。

漁業署今天發布新聞稿澄清，報導與實際情形有所落差，前鎮漁港船員會館自114年6月10日啟用，是以改善船員返港期間生活條件為目的，提供住宿、淋浴、祈禱、網路及休憩等多元服務，並非僅提供淋浴功能。

漁業署表示，今年7月1日曾因自來水外線管線破裂造成短暫缺水，當日即完成搶修，目前並無持續性缺水情形。惟6至7月魷魚船集中返港期間，港區可能於短時間內增加數千名船員，同時使用淋浴等用水設施，偶有瞬間用水量較大情形，並非全面停水。

漁業署已透過漁會及相關公協會宣導船員分散使用，適度調節尖、離峰用水需求。目前船員會館設有40間淋浴室，西岸碼頭另設有2處貨櫃型淋浴設施，均提供船員多元淋浴選擇；此外，漁船本身也設有淋浴設備，船員並非僅能使用會館淋浴設施。

針對少部分客房偶有異味情形，漁業署已多次會同相關單位及統包廠商辦理改善，包括加強排氣、更換防臭地漏及測試全熱交換器等措施，並責成統包廠商持續查明原因及追蹤改善。

漁業署表示，實際使用船員會館設施的外籍船員，對於會館提供的淋浴、休憩、祈禱、網路及住宿等服務亦曾表達肯定，顯示會館確實具有改善船員生活條件及提供返港生活服務的功能。

漁業署強調，以個別現象或片段採訪內容推論整體服務成效，並以「高級澡堂」、「噱頭」等文字形容，與實際服務情形有所落差，無助於改善船員權益。