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直擊前鎮漁港斥資24億打造台版「豐洲市場」 魚販無奈嘆：不符需求

聯合報／ 記者石秀華劉學聖／高雄即時報導
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心斥資24億元改建，啟用營業數度延宕，由於內部動線不佳，傳出不少攤商進駐意願低，目前還是空置狀態。記者劉學聖／攝影
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心斥資24億元改建，啟用營業數度延宕，由於內部動線不佳，傳出不少攤商進駐意願低，目前還是空置狀態。記者劉學聖／攝影

高雄前鎮漁港近來成為藍綠交火焦點。台北市長蔣萬安點名前鎮漁港整改經費從3000萬元暴增至81億元，遭民進黨高雄市長參選人賴瑞隆隔空叫戰，國民黨高雄市長參選人柯志恩則諷指賴瑞隆「找錯對象」，強調前鎮漁港細節多，辯論應找她，引爆南北混戰。

前鎮漁港改建案近年來屢被民代及審計部門揪出缺失，本報記者多次前往現場直擊，讓遠洋漁船靠泊的一整排繫船柱腐蝕、生鏽不堪，卻仍未新建更換不說；前鎮漁港的舊立牌卻沒更新，改造的人行道堆放許多雜物。

另外，斥資24億元興建的多功能水產品運銷中心動線設計不佳，影響生鮮運送、不符魚販需求且租金貴，攤商進駐意願低，試營運日期一再跳票曾遭審計部點名檢討，今年6月即喊要「試營運」，但迄今仍跳票。

行政院前院長蘇貞昌當年核許81億元整建前鎮漁港，其中，多功能水產品運銷中心宣稱要打造為台灣版「豐洲市場」，1樓規畫漁獲拍賣與批發零售、2樓美食餐飲區、3樓海洋文化推廣區，2022年4月動工，原訂去年9月完工，但直至今年2月才驗收完成。

運銷中心啟用營運不僅數度延宕，硬體狀況也不斷，曾遭審計部點名檢討梁柱接頭不當、裂痕遍布，施工品質堪憂，恐影響結構安全。另設計不符合攤商需求、租金貴，致多數攤商進駐意願低落。

1名在漁市場經營20餘年的攤商說，部分拍賣魚隻很大，日後改到新運銷中心，搬運上下車很浪費成本；另有攤販表示，水產中心將魚貨切割作業區及銷售區分開，想營造賣魚可吹冷氣環境，卻變成魚販須兩頭跑，「設計太過理想化，不符大家的作業習慣」。

在運銷中心旁傳統魚市賣魚的謝姓魚販說，新運銷中心裡面太熱，且車子要駛進去要排隊，拖行漁獲也很不方便；鄭姓魚販表示，「運銷中心新規定很麻煩，且裡面不好做生意，攤販進駐意願不高」；另有魚販直言，現在規定活蝦貨車不能停裡面，車子不能停就很麻煩。此外租金開很多次會都沒喬攏，「不過蓋都蓋了，不遷進去能幹嘛」。

水產運銷中心不僅啟用營業數度延宕，去年7月和今年8月高雄連續大雨，舊魚市場也都嚴重積淹水，裝漁獲的保麗龍盒漂浮水面、魚販泡在水中賣魚的畫面在網路瘋傳，被嘲諷「就地升級水上市場」、「花這麼多錢打水漂」。

柯志恩表示，前鎮漁港是全國最大遠洋漁港基地，產值超過千億，確實值得投資，但投了81億元，很多硬體設計卻未考量到使用者需求，讓人覺得匪夷所思。

漁業署表示，高雄區漁會正規畫1樓魚市場攤位租金、選定方式、約期長短等攤商招募方案，依市場交易法規定，送高雄市政府核備後即可實施。高市府海洋局指攤商進駐期程，將待各方協商確認配套措施，由漁會理事會決議後，即可輔導攤商進駐。高雄區漁會總幹事楊孟凡說，漁會理監事會議6月底已通過攤商自治條例，內部正在擬定管理規章，「我們也希望可以盡快營運」。

高雄前鎮漁港是南部最大水產品運銷中心，許多攤商還是習慣在地面處理漁獲，不符合衛生規範，新場所雖然將改善此現象，但是動線不佳讓許多攤商不願進駐。記者劉學聖／攝影
高雄前鎮漁港是南部最大水產品運銷中心，許多攤商還是習慣在地面處理漁獲，不符合衛生規範，新場所雖然將改善此現象，但是動線不佳讓許多攤商不願進駐。記者劉學聖／攝影

直擊高雄前鎮漁港資訊圖表。
直擊高雄前鎮漁港資訊圖表。

高雄前鎮漁港是南部最大水產品運銷中心，許多攤商還是習慣在地面處理漁獲，不符合衛生規範，新場所雖然將改善此現象，但是動線不佳讓許多攤商不願進駐。記者劉學聖／攝影
高雄前鎮漁港是南部最大水產品運銷中心，許多攤商還是習慣在地面處理漁獲，不符合衛生規範，新場所雖然將改善此現象，但是動線不佳讓許多攤商不願進駐。記者劉學聖／攝影

高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心斥資24億元改建，啟用營業數度延宕，由於內部動線不佳，傳出不少攤商進駐意願低，目前還是空置狀態。記者劉學聖／攝影
高雄前鎮漁港多功能水產品運銷中心斥資24億元改建，啟用營業數度延宕，由於內部動線不佳，傳出不少攤商進駐意願低，目前還是空置狀態。記者劉學聖／攝影

蚊子館 高雄市 遠洋漁業 前鎮漁港

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