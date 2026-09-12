直擊／前鎮漁港砸4億船員會館變「高級澡堂」 外籍船員寧館外沖澡

斥資逾4億元興建的前鎮漁港船員會館，宣稱改善漁民返港生活條件，記者直擊卻發現，船員多數月領不到兩萬元薪資，根本住不起。漁港卸魚旺季每到傍晚，只見三、兩成群的船員手提裝著沐浴品及換洗衣物的桶子，有人打赤膊、腰綁浴巾走去會館洗澡，或在貨櫃改裝的簡易澡堂克難沖澡、洗手台洗衣，成了漁港即景。

前鎮漁港船員會館去年6月啟用，船員入住意願低，僅將會館當洗澡的地方，迄今入住率僅兩成，近期還傳出多次無預警停水或水量少不夠用、客房飄散化糞池臭味，在地人士批評「會館就是蓋一個噱頭」。

前鎮漁港每年有約1萬5000人次外籍船員進行卸魚及整補作業。早年不少外籍船員返港，棲身船上無處可洗澡，常當街找水龍頭裸身沐浴，惡劣的生活條件屢登上媒體版面。行政院前院長蘇貞昌任內，核撥81億元整體改造，其中結合生活、休閒及住宿的的船員會館，斥資逾4億興建，優先提供外籍漁工入住，希望能改善漁工生活條件。

但受限經營執照等問題，旅館區流標三次才順利發包，至去年六月啟用，但房價從1780元起跳，多數離鄉背井賺勞力錢的基層外籍船員反映住不起。

新建的船員會館，二樓有撞球、籃球機等休閒娛樂設施，旺季時可提供6、700人玩樂，但記者卻發現，不少船員寧願坐在會館外椅子聊天、吃家鄉小菜打發時間，二樓設施反倒成了附近學生課後「免費撞球間」，管理人員苦笑，「船員們可能設施玩膩了」。

記者連續觀察日，船員會館未發揮既有功能，反而成了船員「高級澡堂」，但40間浴室，旺季時大排長龍，根本不敷使用。兩名印尼籍船員說，洗澡、投幣式洗衣都得等很久，寧願走遠一點到貨櫃簡易澡堂洗澡、用手洗衣較快。

近來會館二樓傳出多次無預警停水，淋浴間因此貼上印尼文及菲律賓他加祿語的停水故障告示，還有手寫大字條「No wash , No water」英文字樣。

記者向兩名正要沐浴的印尼籍船員詢問，發現外籍漁工月薪大約是六百美元，折合台幣不到兩萬元，他們知道船員會館可住宿，但根本不可能花錢去住，吃喝拉撒幾乎都在船上解決。有菲律賓籍船員透露，會館每晚上千元房價，他們想都不敢想，對他們來說「看得到用不到」，反正他們已習慣船上生活，即使靠岸休整，一樣都睡船上。

另船員會館附近寫有「前鎮漁港」的牌樓，不僅字體不清，註明「西岸碼頭」字樣少了「頭」字，成了「無頭招牌」也未見修繕。而港區供遠洋漁船泊靠的繫船柱，腐蝕、生鏽仍未見汰換，地方人士嘆，花巨資改建的前鎮漁港，實在「落漆」。

號稱斥資四億元興建的前鎮漁港船員會館，船員住不起，漁船返港時，每至傍晚可見船員拎水桶、披浴巾到會館洗澡，成了漁港即景。記者石秀華／攝影

高雄前鎮漁港外籍漁工曾在港邊露天沖澡，目前雖然有所改善，但是外籍漁工還是在港邊的貨櫃屋洗浴，環境還有待改善。記者劉學聖／攝影