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捷運補助遭砍54億 藍轟把新北市民當二等公民籲立即撥補

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
新北市府明年度向中央提報捷運建設補助遭減列54.1億元，其中淡海輕軌二期遭全數刪除，民進黨新北市長候選人蘇巧慧對此尚無回應。國民黨立院黨團今舉行記者會，批交通部地方捷運預算暴增5.6倍，卻對新北軌道建設開刀，根本是將新北市民當二等公民，要求中央立刻全數撥補預算，並籲新北立委不分朝野共同捍衛權益。圖／國民黨立院黨團提供
新北市府明年度向中央提報捷運建設補助遭減列54.1億元，其中淡海輕軌二期遭全數刪除，民進黨新北市長候選人蘇巧慧對此尚無回應。國民黨立院黨團今舉行記者會，批交通部地方捷運預算暴增5.6倍，卻對新北軌道建設開刀，根本是將新北市民當二等公民，要求中央立刻全數撥補預算，並籲新北立委不分朝野共同捍衛權益。圖／國民黨立院黨團提供

新北市府明年度向中央提報捷運建設補助遭減列54.1億元，其中淡海輕軌二期遭全數刪除，民進黨新北市長參選人蘇巧慧對此尚無回應。國民黨立院黨團今舉行記者會批交通部地方捷運預算暴增5.6倍，卻對新北軌道建設開刀，根本是將新北市民當二等公民，要求中央立刻全數撥補預算，並籲新北立委不分朝野共同捍衛權益。

國民黨團書記長許宇甄表示，中央捷運預算增加，新北三鶯線卻被刪5.7億元、基隆捷運新北轄段原報93.8億元卻被減列47億元，淡海輕軌遭全數刪除。

許宇甄說，蘇巧慧過去逢通車剪綵搶發臉書、宣稱爭取重大建設10年，如今淡海輕軌二期預算被砍成零卻神隱，完全是「攬功爭取、砍錢神隱」的政客。

許宇甄指出，新北市府配合近10次嚴格審查，程序早已完備，行政院、交通部絕不能以公文拖延為由卸責。新北市長侯友宜已行文交通部要求優先追加，遭砍的54.1億元補助必須在今年立即撥補，一天都不能拖。

國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，新北12位立委應齊心發聲，不分朝野，拒絕「只給新北5毛、給其他縣市5塊」的差別待遇。淡海輕軌二期屬匡列預算，只要中央核定即可發包施作，除非中央未審先判，打算到明年年底前不予核定，再卡一年半。

洪孟楷說，新北市府6年來歷經13次公文往返，6月通過鐵道局審查送行政院，8月卻又遭退回，預計9月再送件。他批，本屆立法院已過5個會期，蘇巧慧從未為新北交通建設拖延質詢過交通部長，登記發言兩次皆未到場，毫無作為。

國民黨立委張智倫強調，「新北人不是塑膠」，要求財政部重新檢視統籌分配稅款，終結新北人均分配全國墊底的長期不公。交通部應全額補足被刪除的54.1億元補助款，行政院應遵守財政誠信與紀律，停止每年年終以公文突擊砍補助款，給地方穩定可立即的建設財源。

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影／基隆捷運中央減列47億 謝國樑發聲：絕對會影響完工通車期程

中央明年度補助新北捷運預算減列54.1億元，其中基隆捷運新北轄段原提報93.8億元，遭中央減列近47億元，新北市長侯友宜昨喊話中央「可以慢到，但不能不到」。基隆市長謝國樑今天也發聲表示，希望中央不要減列有關基隆捷運相關經費，因為絕對會影響到基隆捷運完工通車期程。

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