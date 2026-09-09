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新北116年捷運補助減54億 藍促中央立即撥付不能拖

中央社／ 台北9日電

針對中央減列新北捷運建設明年補助款新台幣54.1億元，國民黨立法院黨團今天強烈要求中央，新北捷運遭砍的預算補助必須今年立即撥付，一毛都不能少、一天都不能拖，也呼籲民進黨新北市長參選人蘇巧慧，負起立委職責，把新北人的捷運救命錢討回來。

新北市長侯友宜7日表示，中央明年對新北交通補助的捷運部分減列54.1億元，「我們一定會極力地繼續爭取」，市府已去函交通部，希望能優先追加。

國民黨團召開記者會，黨團書記長許宇甄表示，交通部明年度地方捷運預算編列453億元，比今年暴增5.6倍，但新北市3項軌道建設卻被大砍54.1億元，包括三鶯線5.7億元、基隆捷運新北轄段47億元，淡海輕軌部分更遭全數刪除。中央獨拿新北開刀，難道新北不是民進黨執政，市民就得當二等公民。

許宇甄強調，侯友宜已行文交通部，要求優先追加經費，黨團也強烈要求中央，針對新北捷運遭砍的54.1億元的預算補助，必須今年立即撥付，一毛都不能少、一天都不能拖，也呼籲蘇巧慧立刻負起身為新北市立委的職責，在立法院好好與新北市並肩作戰，把新北人的捷運救命錢討回來。

來自新北市的國民黨團首席副書記長洪孟楷呼籲新北12位立委不分黨派，共同向中央爭取，蘇巧慧既然仍是立委，就應做好現有職責，不是只有選舉的時候才來剪綵、收割。

同樣來自新北市的國民黨立委張智倫表示，新北市人口約404萬人，明年度的統籌分配稅款雖然增加至1075億元，但人均約2.66萬元，仍是六都最低。中央一方面增加統籌分配款，另一方面卻刪減地方補助，形同迫使新北拿原有財源，填補建設缺口。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將透過媒體群組表示，中央對地方捷運建設一視同仁，進度到哪、補助就會到哪，交通部116年編列補助地方捷運建設經費達499億元，更是歷年最高。

馬亨亨．夷將強調，中央已核定的預算總額一毛都不會少，中央向來是依照各地方捷運的工程進度、招標狀況給予補助，國民黨不必為了選舉，扭曲、操作公共政策的討論。

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