影／基隆捷運中央減列47億 謝國樑發聲：絕對會影響完工通車期程

中央明年度補助新北捷運預算減列54.1億元，其中基隆捷運新北轄段原提報93.8億元，遭中央減列近47億元，新北市長侯友宜昨喊話中央「可以慢到，但不能不到」。基隆市長謝國樑今天也發聲表示，希望中央不要減列有關基隆捷運相關經費，因為絕對會影響到基隆捷運完工通車期程。

謝國樑今天上午出席績優里鄰長表揚活動時受訪說，有關基隆捷運的規畫和興建，他和新北市長侯友宜的態度是一致的，他希望基隆捷運、新北捷運的發展都能如期進行，如果這樣的減列會影響捷運整體完工通車的期程，這是基隆市民所不樂見的。

謝國樑表示，基隆市政府在責任內，都很認真地一步一腳印推動基隆捷運，市政預算很多都已挪到基隆捷運，希望中央不要減列有關基隆捷運相關經費，因為絕對會影響到基隆捷運完工通車期程。

侯友宜昨表示，新北各項捷運建設都如期如質推動，三鶯線等工程捷運局執行率都100%，中央補助未到位前，市府會先以自籌款推動，不耽誤工程期程，但他喊話中央「可以慢到，但不能不到」。

新北市116年度3項捷運建設補助，遭中央大幅減列54.1億元，新北捷運三鶯線原提報35.79億元，中央核定30億元，減列5.79億元；基隆捷運新北轄段原提報93.8億元，遭減列近47億元；淡海輕軌原提報預算則未獲核列。