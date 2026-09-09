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新北捷運計畫未核定 綠議員直言：應先檢討計畫不是中央

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會今天總質詢，由民進黨黨團接力上場。記者葉德正／攝影
新北市議會今天總質詢，由民進黨黨團接力上場。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天赴議會總質詢，民進黨市議員張維倩指出，中央明年刪減新北捷運補助，市府應先檢視相關計畫是否有需要補強之處，強化與中央溝通，不能永遠都是別人的錯，全歸咎中央。新北市長侯友宜則表示，中央、地方各有職責，市府會持續溝通合作，並呼籲中央盡速核定相關計畫。

今天總質詢由陳永福、張維倩、翁震州、李余典、彭一書、李倩萍、石一佑上場，議員關心侯友宜下一步，並高呼「市長任期盡、市政不能停」。

張維倩表示，地方都希望中央盡速核定相關補助，但市府也應檢視，為何淡海輕軌二期修正計畫遲遲未獲核定，既然計畫涉及路線及經費調整，市府要釐清有哪些問題需補強、改善。

李政安指出，原路線經過淡水老街周邊，後來調整至河岸，相關環評及環境計畫都已通過，目前只剩修正計畫尚待中央核定，過去確實有部分意見，但市府已完成溝通；基隆捷運部分，相關工程經費已送中央近兩年仍未核定。

張維倩說，市府一下說沒有問題了，現在又說有少數部分意見，市府一直強調中央不核定，卻不檢討自身計畫是否需要調整，對推動建設並沒有幫助，中央沒必要阻擋新北市發展。

侯友宜則表示，中央尚未核定相關計畫是事實，但市府仍會持續溝通，不會因為補助減少就停止捷運建設。

侯友宜指出，新北目前捷運建設如火如荼推動，至2035年預計形成189公里、182座車站的軌道路網，建設愈早推動，愈能避免未來工程成本增加，市府會持續爭取經費，也會向交通部爭取淡海輕軌二期優先追加經費，二期最遲明年一定會開工。

張維倩也關注「財劃法」議題。侯友宜說，新北市目前人均分配約2.6萬元，是全國最低，新北市面積約為台北市8倍、人口約1.5倍，社會福利及教育支出都與人口高度相關，希望未來財劃法能滾動式檢討，提高人口分配權重。

侯友宜強調，面對財源不足的情況，市府會「先求有再求好」，即使現階段無法達到最理想的財政分配，也不能讓建設停頓；他也呼籲中央增加計畫性一般補助款，盼中央、地方共同努力，讓新北市各項建設持續推動。

新北捷運 議員 新北

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