軌道補助被刪54.1億 侯友宜：新北執行率百分百、卓榮泰也讚

中央明年度補助新北捷運預算減列54.1億元，新北市議員蔡錦賢今在議會質詢，不滿中央明年對淡海輕軌二期補助竟「清零」。新北市長侯友宜表示，新北各項捷運建設都如期如質推動，三鶯線等工程捷運局執行率都100%，行政院長卓榮泰先前參與三鶯線通車時，也大力肯定三鶯線興建過程未增加中央財政負擔「做得最成功」。侯強調，中央補助未到位前，市府會先以自籌款推動，不耽誤工程期程，但他喊話中央「可以慢到，但不能不到」。

侯友宜說，新北捷運局執行率都非常高，不管是三鶯線還是基隆捷運百分之百都執行完，中央既然重視執行率，應該對新北很有信心，將核定的補助經費盡速撥付。

侯友宜指出，淡海輕軌二期目前國發會已提出意見並整合送交通部處理，希望能在今年底前完成核定，淡海輕軌二期一旦核定，就能推動招標、動工，再等經費會水漲船高。

侯友宜說，今年新北市相關補助遭減少約90億元，明年再少54.1億元，中央補助未到位前，新北市會先以自籌款推動，避免影響工程期程，補助可以慢一點到，但一定要到，不能不到。

蔡錦賢也提到淡北道路當年因中央遲遲不核定，導致工程一延再延，又多花多少錢，淡水人真的苦很久了。

侯友宜表示，當初淡北道路本來應該要跟淡江大橋一起完成，但在行政院遲遲沒有核定，現在淡江大橋通車後，移轉了關渡大橋40％左右車流，發揮效果。他強調，重大交通建設時間不要拖，拖得越久成本越高，也會影響民眾生活，市府會繼續加速工程進度。

侯也說，新北市已規畫至2035年的捷運路網，總長達189公里、共182座車站，相關可行性研究多已完成並有期程推進，這些既定路網將是下一任市長的重要施政任務，一定要想辦法把它完成。