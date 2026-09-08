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藍營不滿新北捷運中央補助減列 蘇辦：不需扭曲及口水

中央社／ 新北8日電

新北市議會國民黨團及李四川競辦，針對新北捷運預算中央補助遭減列表示不滿，質疑蘇巧慧神隱；蘇巧慧競辦表示，「我們支持對任何公共政策的討論，但不需要扭曲和口水。」

針對中央減列新北市捷運建設明年補助款新台幣54.1億元，新北市議會國民黨團今天召開記者會表達不滿，議員陳偉杰、黃永昌、白珮茹表示，要問蘇巧慧新北市民權益被中央剝奪，為什麼一句話都不敢說；只有黨意、沒有民意的立委，沒有資格參選新北市長。

國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室發言人郭音蘭表示，身為新北現任立委的蘇巧慧，不僅不替地方據理力爭，甚至神隱3天；請蘇巧慧不要再閃躲，正視新北市民交通需求，勇敢站出來向中央抗議，並要求中央補足所有遭刪減的捷運建設經費。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧競選總部發言人吳思萱今天針對國民黨操作捷運經費一事表示，中央對地方的捷運建設都是一視同仁，進度到哪裡就會補助到哪裡，而且交通部116年編列補助地方捷運建設經費達499億元，不但是歷年最高，還是115年編列90億元的5.5倍。

吳思萱說，這個議題，國民黨已經扭曲過多次，但中央向來是依照各地方捷運工程進度、招標狀況給予補助，中央已核定的預算總額一毛都不會少，「我們支持對任何公共政策的討論，但不需要扭曲和口水。」

藍營 補助 新北捷運

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