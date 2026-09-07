快訊

這家布廠獲雲端巨頭認證！股價衝漲停 站回所有均線

刑事局前副局長放高利貸、恐嚇 懲戒法官斥：你的警察生活很不單純！

「一剪梅」資深藝人龐祥麟離世享壽80歲！兒子悲痛證實訃聞曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

交通部明年補助地方捷運499億元 創歷年新高、年增4.5倍

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部2027年編列補助地方捷運建設經費499億元，創歷年新高。示意圖。聯合報系資料照片
交通部2027年編列補助地方捷運建設經費499億元，創歷年新高。示意圖。聯合報系資料照片

交通部2027年編列補助地方捷運建設經費499億元，創歷年新高，較2026年編列的90億元大增409億元、約為5.5倍。交通部表示，明年補助經費大幅增加，主要考量各地方政府捷運建設計畫推動進度及實際經費需求，並依工程進度、招標決標及預算執行情形等因素，按合理執行進度核列中央補助。

交通部指出，地方捷運建設屬地方自治範疇，中央主要採補助方式協助地方推動，但考量捷運建設涉及龐大經費及跨域交通效益，依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」酌予補助，持續支持各地大眾運輸建設。

從歷年補助情形來看，交通部已協助地方推動捷運建設計畫，累計補助達7,161億元。其中，北北基獲中央補助4,882億元，占整體補助約68%，接近7成。交通部表示，主要是北部地區捷運路網推動較早，加上建設規模及所需經費相對較高，因此歷年取得中央補助金額較大。

交通部強調，近年中央也持續支持中南部捷運建設，並依各地方建設需求及計畫推動進度提供協助，希望透過資源合理配置，支持各地大眾運輸發展。

至於2027年度地方捷運補助經費，交通部表示，針對各地方政府提報的經費需求，已於2026年5月4日邀集各地方政府召開2027年度概算籌編審查會議，再依各項計畫實際推動情形及經費需求審查，最終由行政院核列補助額度。

交通部說明，從地方捷運預算執行狀況觀察，2025年各地方捷運預算平均執行率約8成，2026年基北北桃整體預算核列比例也接近8成，南部地區則約7成，明年度中央補助經費主要依照各項計畫實際執行能力及工程進度編列。

交通部表示，2025年財政收支劃分法修法後，中央補助地方建設的財源受到影響，但即使面臨財政資源有限的情況，交通部仍積極爭取預算，持續補助地方捷運建設，展現中央推動公共運輸的政策方向。

交通部指出，中央與地方將持續合作推動捷運建設，透過完善大眾運輸路網提升都市運輸能量與服務品質，同時促進城鄉均衡發展、改善公共運輸環境，並呼應國家長期永續發展目標。

補助 捷運 交通部 地方政府

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

選前加碼 捷運預算明年暴增5.6倍

新北明年3項捷運補助遭減列54.1億 洪孟楷：新北需要中央平等對待

新北捷運建設被減列54.1億 侯友宜：已去函爭取優先追加

新北3捷運補助遭減列54.1億 李四川競辦點名蘇巧慧表態

相關新聞

交通部明年補助地方捷運499億元 創歷年新高、年增4.5倍

交通部2027年編列補助地方捷運建設經費499億元，創歷年新高，較2026年編列的90億元大增409億元、約為5.5倍。交通部表示，明年補助經費大幅增加，主要考量各地方政府捷運建設計畫推動進度及實際經費需求，並依工程進度、招標決標及預算執行情形等因素，按合理執行進度核列中央補助。

捷運預算達499億創新高！交通部：不是南北競爭 3條件編列補助金額

交通部明年地方捷運建設補助編列499億元，創歷史新高，但各縣市政府仍喊話經費補助短缺，盼中央補足。交通部政務次長伍勝園強調，預算並非看南北，而是看「工程進度」、「招標情況」」、「過去預算執行情況」，過去編列的預算各縣市都有20％至30％沒花完，因此明年補助經費縮至北部8成、南部7成，若工程進度超前需增加，再納入下年度預算考量。

捷運補助重南輕北？ 黃偉哲嗆「竹篙鬥菜刀」：別把工程進度政治化

交通部明年度預算書編列補助南北都市大眾捷運系統建設計畫經費引發爭議，外界指稱中央捷運補助「重南輕北」，對此，台南市長黃偉哲今回擊，直指這種說法完全是「竹篙鬥菜刀」，痛批把正常的工程進度預算政治化，既不尊重專業，更是睜眼說瞎話。

李四川：加速軌道建設 串連基北北桃

國民黨新北市長參選人李四川前天與台北市長蔣萬安同框，昨與基隆市長謝國樑合體參訪基隆捷運八堵站預定地與七堵室內親子樂園。李四川說，基北北桃是一日生活圈，四市並肩作戰，拚交通、拚建設不可怠慢，將與謝國樑、蔣萬安、桃園市長張善政密切合作。

六都捷運紛動工 都向中央要錢

「明年新北帳面上獲得中央一六三億元，其實是加上今年沒給的九十億元。」新北捷運局長李政安說，今年少給新北九十億元，市府用市款先應急，明年該給的三鶯線、基隆捷運補助款都被扣，淡海輕軌二期還全數刪減，整體來說，新北捷運明年中央補助款大幅減列五十四億餘元，已函請交通部優先追加減列額度。

該踩煞車 張景森：台灣捷運蓋過頭了

賴政府明年砸四五三億元補助六都捷運，行政院前政委張景森指出，中央的責任不是到處開捷運支票，應把有限的公共投資，放在增加最多公共運輸使用人口的地方，「台灣捷運真的該踩煞車了」，捷運建設體制必須改革，也不該把延伸捷運當成公共運輸唯一答案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。