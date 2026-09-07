交通部明年補助地方捷運499億元 創歷年新高、年增4.5倍

交通部2027年編列補助地方捷運建設經費499億元，創歷年新高，較2026年編列的90億元大增409億元、約為5.5倍。交通部表示，明年補助經費大幅增加，主要考量各地方政府捷運建設計畫推動進度及實際經費需求，並依工程進度、招標決標及預算執行情形等因素，按合理執行進度核列中央補助。

交通部指出，地方捷運建設屬地方自治範疇，中央主要採補助方式協助地方推動，但考量捷運建設涉及龐大經費及跨域交通效益，依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」酌予補助，持續支持各地大眾運輸建設。

從歷年補助情形來看，交通部已協助地方推動捷運建設計畫，累計補助達7,161億元。其中，北北基獲中央補助4,882億元，占整體補助約68%，接近7成。交通部表示，主要是北部地區捷運路網推動較早，加上建設規模及所需經費相對較高，因此歷年取得中央補助金額較大。

交通部強調，近年中央也持續支持中南部捷運建設，並依各地方建設需求及計畫推動進度提供協助，希望透過資源合理配置，支持各地大眾運輸發展。

至於2027年度地方捷運補助經費，交通部表示，針對各地方政府提報的經費需求，已於2026年5月4日邀集各地方政府召開2027年度概算籌編審查會議，再依各項計畫實際推動情形及經費需求審查，最終由行政院核列補助額度。

交通部說明，從地方捷運預算執行狀況觀察，2025年各地方捷運預算平均執行率約8成，2026年基北北桃整體預算核列比例也接近8成，南部地區則約7成，明年度中央補助經費主要依照各項計畫實際執行能力及工程進度編列。

交通部表示，2025年財政收支劃分法修法後，中央補助地方建設的財源受到影響，但即使面臨財政資源有限的情況，交通部仍積極爭取預算，持續補助地方捷運建設，展現中央推動公共運輸的政策方向。

交通部指出，中央與地方將持續合作推動捷運建設，透過完善大眾運輸路網提升都市運輸能量與服務品質，同時促進城鄉均衡發展、改善公共運輸環境，並呼應國家長期永續發展目標。