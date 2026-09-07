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捷運預算達499億創新高！交通部：不是南北競爭 3條件編列補助金額

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部政務次長伍勝園（中）強調，捷運建設補助預算並非看南北，而是看「工程進度」、「招標情況」」、「過去預算執行情況」。記者胡瑞玲／攝影
交通部政務次長伍勝園（中）強調，捷運建設補助預算並非看南北，而是看「工程進度」、「招標情況」」、「過去預算執行情況」。記者胡瑞玲／攝影

交通部明年地方捷運建設補助編列499億元，創歷史新高，但各縣市政府仍喊話經費補助短缺，盼中央補足。交通部政務次長伍勝園強調，預算並非看南北，而是看「工程進度」、「招標情況」」、「過去預算執行情況」，過去編列的預算各縣市都有20％至30％沒花完，因此明年補助經費縮至北部8成、南部7成，若工程進度超前需增加，再納入下年度預算考量。

交通部今開記者會說明地方捷運建設補助情況，次長伍勝園強調，中央編列補助預算並非看南北，而是看「工程進度」、「招標情況」、「過去預算執行情況」等3大條件，地方建設有需求且地方政府提出補助申請，交通部就會依照工程實際進度，給予地方最大支持。

伍勝園指出，統計中央補助地方捷運建設預算，2024年共154億元、2025年170億元、2026年90億元（含基隆捷運）、2027年90億元（含基隆捷運）；他說，每個工程進度不同，不是通過審核就要給一定的經費補助，有些計畫剛通過，要進行細部設計，這部分所需經費就不多，但有些工程已經到高峰期，就需較多經費補助。

針對外界質疑南部補助多、北部少，伍勝園表示，北部捷運工程較早進行，而南部近年才開始，統計中央對地方捷運補助，過去至明年預算達7111億元，其中北北基捷運補助經費高達4882億元，占整體補助經費的7成，剩下3成補助分給其他城市。

至於各地方政府喊話經費不足，伍勝園舉例，去年捷運建設補助170億元，會計決算數13.16億元，執行率約80％，簡單來說，假設中央給100億元補助，但地方政府實際執行率（實際經費需求）為80億，還剩20億，而過去幾年都是這樣的情況，因此明年補助經費才縮減至給北部8成、南部7成。

伍勝園表示，若地方政府認為捷運建設執行超前，補助經費有需增加，可以再提報給交通部，交通部會納入下年度預算考量；目前新北喊話明年預算大幅減列54億餘元，已函請交通部優先追加減列額度，北市稱中央少撥60億元，高雄稱短缺136億元，若有符合上述3條件，交通部會再向行政院爭取，最快納入2028年預算考量。

另外，行政院前政委張景森指出，中央的責任不是到處開捷運支票，應把有限的公共投資，放在增加最多公共運輸使用人口的地方。

對此，伍勝園說，針對捷運建設補助交通部都有審議要點，沒有大撒幣的情況，地方提出需求、交通部審核計劃，檢視其需求，若計畫不清楚不會通過，不管是鐵道局初審、交通部審查、外部委員審查等都嚴謹看待。

伍勝園重申，交通建設不是南北競爭，攸關台灣均衡發展，中央財源因財劃法修正減少，但仍秉持中央、地方合作，盼讓台灣交通建設更完善。

預算 補助 捷運 交通部 基隆捷運

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