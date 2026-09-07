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捷運補助重南輕北？ 黃偉哲嗆「竹篙鬥菜刀」：別把工程進度政治化

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲今駁斥捷運補助「重南輕北」說，直言根本是「竹篙鬥菜刀」。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲今駁斥捷運補助「重南輕北」說，直言根本是「竹篙鬥菜刀」。圖／南市府提供

交通部明年度預算書編列補助南北都市大眾捷運系統建設計畫經費引發爭議，外界指稱中央捷運補助「重南輕北」，對此，台南市長黃偉哲今回擊，直指這種說法完全是「竹篙鬥菜刀」，痛批把正常的工程進度預算政治化，既不尊重專業，更是睜眼說瞎話。

黃偉哲表示，單看116年度預算，雙北捷運經費近200億元，台南第一期藍線只有14億元，加上過去數十年投入在雙北捷運的龐大經費，怎能說「重南輕北」？只挑一筆數字、只看一年預算就任意指控，實是誤導視聽的說法。

他提到，北捷初期路網在1986年陸續核定、1988年開工，初期路網三期特別預算合計約4417.69億元，中央負擔達2203.06億元；新北後續「三環六線」整體計畫總經費約7376.5億元，中央也補助約2780.37億元。

黃偉哲強調，北部能夠較早形成完整捷運網，是國家長期投入公共建設的成果，既然要談南北公平，就不能假裝這些已經投入的數千億資源不存在。台南整體優先路網直到2022年才獲交通部核備，六條優先路線當時估算總經費約2982億元，即使未來全部完成，整體規模仍不到新北「三環六線」的一半；目前真正進入實質建設階段的，仍只有第一期藍線。

黃偉哲直言，雙北捷運一年拿近200億、40年來累積數千億，若要討論捷運資源分配，應把數十年累積投入、既有營運路網、地方自籌負擔與各案工程進度一起攤開檢視，以時間拉長來看，南部捷運工程起步較晚，經費拿得更少，交通部正在補足基本公共運輸，值得肯定。

黃偉哲 捷運 台南 交通部

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