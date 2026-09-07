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蔣萬安：北市捷運六線齊發 對城市發展很關鍵

中央社／ 台北7日電

交通部編列全國明年度大眾捷運預算較今年大幅增加，台北市蔣萬安今天受訪時說，北市六線齊發，目前正值動工高峰期，這對城市發展很關鍵，會持續努力。

蔣萬安今天出席台北市議會市政總質詢，媒體聯訪關注交通部明年度大眾捷運系統建設計畫書預算編列較今年度大幅增加。

對此，蔣萬安說，確實北市目前六條捷運線正在往前推進，北市六線齊發2.0，目前是動工高峰期，包含北環、南環，環狀線東環段全面動工，萬大線第一期工程預計明年完工，民生汐止線正在規劃。

他說，儘管營建成本提高、缺工嚴重，但是捷運的興建對城市發展非常重要跟關鍵，市府會持續努力，不管是要增加經費或其他設法，以利工程順利發包、動工的工程如期完成。

媒體追問，有報導指稱民進黨內部輿情分析，蔣萬安上週總聲量高，但負向表態文章比例高達69.1%；民進黨台北市長參選人沈伯洋今天表示，負面聲量與「問A答B」有關，也希望市政府針對市政問題說明清楚，相信可以把負面聲量消掉。

對此，蔣萬安表示，包括每一天面對媒體的提問，以及現在正在議會進行市政總質詢期間，面對市政問題，他都如實一一清楚說明，而且直接回應。

另方面，媒體問到有議員質疑市府把無菸城市的推動責任轉嫁給公務員。蔣萬安說，確實由衛生局主責，擬定相關設置規範跟標準、選址參考指引，市府各機關跨局處配合執行，在相關場域推動，市府會不斷檢視、改善，一步步達成無菸城市的目標。

蔣萬安 捷運 北市

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