新北116年捷運補助減54億 侯友宜：去函交通部盼優先追加

新北市長侯友宜今天表示，中央明年對新北交通補助的捷運部分減列新台幣54.1億元，「我們一定會極力地繼續來爭取」，市府已去函交通部，希望能給予優先追加。

侯友宜今天到新北市議會，市政總質詢前接受媒體聯訪，媒體詢及對中央明年度新北捷運補助減列54億元的意見。

侯友宜表示，中央今年在交通補助的捷運部分，已經減少90億元，明年特別又針對新北市減列54.1億元。新北市這幾年都是在交通建設高峰期，對整個城市發展及北北基路網，關係非常重大，新北市無論如何都會扛起責任，如期如質地往前走。

他表示，「我們一定會極力地繼續來爭取，我們已經去函給交通部，能夠在明年3條捷運的54.1億元，給予優先追加」，他呼籲民意代表一定也要盡全力為新北市建設來向中央爭取。