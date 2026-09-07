張景森批「捷運蓋過頭」 李鴻源：自駕車發展迅速…捷運可能養蚊子

行政院前政務委員張景森指出，台灣的捷運建設「蓋過頭」，應重新檢視，將資源留給人口稠密、強勁運輸需求的區域。內政部前部長李鴻源今表示，以現今捷運動工速度動輒10年起跳、斥資2、3千億元，恐怕完工時，所有車子都能自駕，捷運系統用來養蚊子。

李鴻源今接受「中午來開匯」專訪表示，AI世代發展迅速，大大改變原有交通觀念，「離開北台灣都賠錢。」他認為，蓋捷運與否應慎重檢討。

李鴻源說，對北台灣公共運輸來說，已成網絡、能讓民眾單靠公共運輸移動，但若高雄呢？下了捷運後，是否有公車可以帶轉乘到目的地；如果沒有，民眾乾脆自己騎機車，因為計程車不容易叫，因此某些程度需要慎重考慮。

李鴻源以前總統陳水扁為例指出，當年高鐵興建時，陳水扁推動活絡國內機場政策，結果高鐵一通、國內航線都在養蚊子，直言「必須負政治責任」。且捷運工程期長達10年以上，投入2、3千億元，到底中央軌道運輸的8800億元中心思想是什麼，應該有所定義。

此外，南台灣日前大水釀災，李鴻源表示，如果仍因下雨而淹水那是天災，重點是水會退很快，若兩天未退就要思考是不是哪裡出了問題。許多工程工地跟下水道連結一起，可能因為施工過程挖到下水道或因工程堵塞，一定要通盤檢查；若2天水都未退就應該要找專家體檢，不然下次還是會淹水。