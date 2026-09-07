聽新聞
0:00 / 0:00

張景森批「捷運蓋過頭」 李鴻源：自駕車發展迅速…捷運可能養蚊子

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部前部長李鴻源今接受「中午來開匯」專訪。圖／CNEWS匯流新聞網提供
內政部前部長李鴻源今接受「中午來開匯」專訪。圖／CNEWS匯流新聞網提供

行政院前政務委員張景森指出，台灣的捷運建設「蓋過頭」，應重新檢視，將資源留給人口稠密、強勁運輸需求的區域。內政部前部長李鴻源今表示，以現今捷運動工速度動輒10年起跳、斥資2、3千億元，恐怕完工時，所有車子都能自駕，捷運系統用來養蚊子。

李鴻源今接受「中午來開匯」專訪表示，AI世代發展迅速，大大改變原有交通觀念，「離開北台灣都賠錢。」他認為，蓋捷運與否應慎重檢討。

李鴻源說，對北台灣公共運輸來說，已成網絡、能讓民眾單靠公共運輸移動，但若高雄呢？下了捷運後，是否有公車可以帶轉乘到目的地；如果沒有，民眾乾脆自己騎機車，因為計程車不容易叫，因此某些程度需要慎重考慮。

李鴻源以前總統陳水扁為例指出，當年高鐵興建時，陳水扁推動活絡國內機場政策，結果高鐵一通、國內航線都在養蚊子，直言「必須負政治責任」。且捷運工程期長達10年以上，投入2、3千億元，到底中央軌道運輸的8800億元中心思想是什麼，應該有所定義。

此外，南台灣日前大水釀災，李鴻源表示，如果仍因下雨而淹水那是天災，重點是水會退很快，若兩天未退就要思考是不是哪裡出了問題。許多工程工地跟下水道連結一起，可能因為施工過程挖到下水道或因工程堵塞，一定要通盤檢查；若2天水都未退就應該要找專家體檢，不然下次還是會淹水。

李鴻源 捷運 張景森 自駕車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣捷運蓋過頭？張景森點5大錢坑警訊 政府應二次體檢踩剎車

該踩煞車 張景森：台灣捷運蓋過頭了

新北捷運補助遭刪54.1億 李四川酸蘇巧慧：別剪綵時才想到新北

選前加碼 捷運預算明年暴增5.6倍

相關新聞

捷運補助…交部：北部規畫早 南部才開始

交通部明年地方捷運建設補助創歷史新高，但挨批重南輕北。交通部政務次長伍勝園強調，預算並非看南北，而是看「工程進度」、「招標情況」」、「過去預算執行情況」等三大條件，過去編列的預算各縣市都剩餘百分之廿至卅，因此明年補助經費縮至北部八成、南部七成，若工程進度超前需增加，再納入下年度的預算考量。

缺乏轉乘與密集需求…李鴻源：捷運離開北台灣都賠錢

賴政府明年將砸上百億元補助六都捷運，行政院前政務委員張景森昨指出，低運量、高成本，還未走到不可逆階段的捷運要「踩煞車」。內政部前部長李鴻源也表示，捷運「離開北台灣都賠錢」，且ＡＩ改變公共運輸，未來捷運系統可能用來養蚊子。

捷運建設預算 新北力爭明年優先追加54億元

交通部明年針對大眾捷運系統預算暴增，卻出現重南輕北情況，尤其新北市受嚴重影響，新北市長侯友宜昨說，中央連兩年刪減新北市捷運建設預算，影響重大，已發函交通部爭取明年優先追加新北所需五十四點一億元；台中市長盧秀燕也說，明年中央捷運預算暴增五點六倍，但給台中經費少了一半約四十六億元。

交通部明年補助地方捷運499億元 創歷年新高、年增4.5倍

交通部2027年編列補助地方捷運建設經費499億元，創歷年新高，較2026年編列的90億元大增409億元、約為5.5倍。交通部表示，明年補助經費大幅增加，主要考量各地方政府捷運建設計畫推動進度及實際經費需求，並依工程進度、招標決標及預算執行情形等因素，按合理執行進度核列中央補助。

捷運預算達499億創新高！交通部：不是南北競爭 3條件編列補助金額

交通部明年地方捷運建設補助編列499億元，創歷史新高，但各縣市政府仍喊話經費補助短缺，盼中央補足。交通部政務次長伍勝園強調，預算並非看南北，而是看「工程進度」、「招標情況」」、「過去預算執行情況」，過去編列的預算各縣市都有20％至30％沒花完，因此明年補助經費縮至北部8成、南部7成，若工程進度超前需增加，再納入下年度預算考量。

捷運補助重南輕北？ 黃偉哲嗆「竹篙鬥菜刀」：別把工程進度政治化

交通部明年度預算書編列補助南北都市大眾捷運系統建設計畫經費引發爭議，外界指稱中央捷運補助「重南輕北」，對此，台南市長黃偉哲今回擊，直指這種說法完全是「竹篙鬥菜刀」，痛批把正常的工程進度預算政治化，既不尊重專業，更是睜眼說瞎話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。