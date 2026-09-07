聽新聞
0:00 / 0:00

李四川：加速軌道建設 串連基北北桃

聯合報／ 記者邱瑞杰葉德正／連線報導
新北市長參選人李四川到基隆，聽取基市府交通處簡報基捷八堵機廠、八堵站開發計畫時，提出北北基桃串連捷運路網願景。 記者邱瑞杰／攝影
新北市長參選人李四川到基隆，聽取基市府交通處簡報基捷八堵機廠、八堵站開發計畫時，提出北北基桃串連捷運路網願景。 記者邱瑞杰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川前天與台北市長蔣萬安同框，昨與基隆市長謝國樑合體參訪基隆捷運八堵站預定地與七堵室內親子樂園。李四川說，基北北桃是一日生活圈，四市並肩作戰，拚交通、拚建設不可怠慢，將與謝國樑、蔣萬安、桃園市長張善政密切合作。

新北捷運四環八線藍圖愈來愈清晰，李四川說，他會接下現任市長侯友宜這一棒，讓好的建設不能斷。偕謝國樑聽取基隆捷運簡報後，李四川說，基隆捷運接汐東線後，汐東線再延長三個站，接台北市環狀捷運的東環段，就可以接板南線到信義計畫區，再轉往木柵動物園，也就是從基隆到新北，再到台北市。桃張善政也有一樣想法，新北林口、鶯歌的捷運，未來也會與桃園連結。

謝國樑則說，基北北桃區域治理互動、默契好，會努力讓有史以來聯合治理最緊密的團隊，繼續為四個城市的居民服務。

李四川指出，捷運軌道及交通建設是串聯基北北桃的關鍵動脈，未來將優先推動汐東線自東湖向南延伸三個車站，銜接環狀線東環段，強化汐止、內湖、信義與文山及雙北捷運路網的連結，打通汐止、汐科進入台北市區路網的關鍵瓶頸，減少交通壅塞。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨成立新北四大藥業後援會，她表示，若當上市長，將以「照顧照顧者」為核心，建立在地藥品即時調度機制、提高預算專案補助社區藥局，提供山海城鎮醫事人員執業生活加給與開業獎金，讓專業人才願意留在新北。

李四川 軌道建設 謝國樑

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基隆捷運八堵站聯外交通有困境 謝國樑、李四川聯手超前部署3方案

新北市長激戰 藍「雙北共好」抗綠「雙總統級」造勢

接棒蘇貞昌？蘇巧慧：讓新北成為國際城市是她要接的棒子

柯志恩喊退潮流 賴瑞隆固基本盤

相關新聞

選前加碼 捷運預算明年暴增5.6倍

選舉熱季，全台捷運預算大增。交通部明年度預算書顯示，大眾捷運系統建設計畫編列四五三億元，較今年的八十一億元暴增五點六倍，其中，雙北地區預計補助近二百億元，高雄市則補助一四○億元，另外桃園、台中、台南則各補助一條捷運路線計畫。交通部表示，財劃法修正後，中央補助地方建設財源減少，但考量各地捷運建設需求，交通部仍依計畫合理執行進度核列中央補助經費。

剩餘逾億 TPASS預算被批浮編

交通部公路局疫後編列二百億元經費，補助地方政府推動ＴＰＡＳＳ通勤定期票方案。但審計部去年總決算報告指出，今年ＴＰＡＳＳ編列七十五點二億元，前年、去年經費僅支用四十三億元及五十三億元，甚至基北北桃一二○○元在內的九項定期票方案，剩餘經費也累計逾億元。選舉年將至，公路局明年又續編八十八億元，比今年增十二點八億元，恐再次衍生鉅額剩餘款。

該踩煞車 張景森：台灣捷運蓋過頭了

賴政府明年砸四五三億元補助六都捷運，行政院前政委張景森指出，中央的責任不是到處開捷運支票，應把有限的公共投資，放在增加最多公共運輸使用人口的地方，「台灣捷運真的該踩煞車了」，捷運建設體制必須改革，也不該把延伸捷運當成公共運輸唯一答案。

六都捷運紛動工 都向中央要錢

「明年新北帳面上獲得中央一六三億元，其實是加上今年沒給的九十億元。」新北捷運局長李政安說，今年少給新北九十億元，市府用市款先應急，明年該給的三鶯線、基隆捷運補助款都被扣，淡海輕軌二期還全數刪減，整體來說，新北捷運明年中央補助款大幅減列五十四億餘元，已函請交通部優先追加減列額度。

李四川：加速軌道建設 串連基北北桃

國民黨新北市長參選人李四川前天與台北市長蔣萬安同框，昨與基隆市長謝國樑合體參訪基隆捷運八堵站預定地與七堵室內親子樂園。李四川說，基北北桃是一日生活圈，四市並肩作戰，拚交通、拚建設不可怠慢，將與謝國樑、蔣萬安、桃園市長張善政密切合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。