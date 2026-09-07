聽新聞
0:00 / 0:00

六都捷運紛動工 都向中央要錢

聯合報／ 記者葉德正洪子凱石秀華萬于甄朱冠諭余采瀅／連線報導
新北市捷運淡海輕軌。 記者葉德正／攝影
新北市捷運淡海輕軌。 記者葉德正／攝影

「明年新北帳面上獲得中央一六三億元，其實是加上今年沒給的九十億元。」新北捷運局長李政安說，今年少給新北九十億元，市府用市款先應急，明年該給的三鶯線、基隆捷運補助款都被扣，淡海輕軌二期還全數刪減，整體來說，新北捷運明年中央補助款大幅減列五十四億餘元，已函請交通部優先追加減列額度。

北市捷運局長鄭德發說，中央今年少撥近六十億補助，明年雙北看似有逾二百億補助，是包含前一年沒給的補助金額，北市獲得建設費補助的捷運是南北環、萬大樹林線，南北環段正在動工，萬大樹林線拚明年底完工。

高雄市府表示，一一五年度交通部補助捷運建設經費短缺一○三億元，一一六年度補助一四五億元後，經費仍短缺卅三億元，總計兩年度捷運建設經費補助款短缺一三六億元，盼中央補足。

桃園市僅獲核列捷運綠線四十六點七五億元、三鶯線延伸桃園八德段四二九○萬元，至於捷運棕線、綠線延伸中壢計畫均未獲核列中央補助，所需經費暫由市府基金支應，桃園將持續向中央爭取補助。

中捷藍線建設計畫進入施工高峰期，但中央補助款至一一六年底仍有約四十六點五三億元資金差距。台中市副市長鄭照新喊話，盼中央把四十億捷運經費「還給台中人」。

台南市交通局表示，捷運第一期藍線經行政院核定總經費約三二七點三一億元，中央補助款為一九三點五九億元。明年度提報需中央補助款為廿八億元，經中央核定先編列撥補十四億元，後續則視實際進度再增撥。

六都 捷運 三鶯線

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

交通部捷運編列預算暴增？新北市府曝：被大幅減列54.1億元

中央補助縮水 國際出訪交流 多校難成行

中央地方國旅優惠疊加 平日住新北最高現省5千元

補助低、漲價挨罵 大學宿舍難翻新

相關新聞

選前加碼 捷運預算明年暴增5.6倍

選舉熱季，全台捷運預算大增。交通部明年度預算書顯示，大眾捷運系統建設計畫編列四五三億元，較今年的八十一億元暴增五點六倍，其中，雙北地區預計補助近二百億元，高雄市則補助一四○億元，另外桃園、台中、台南則各補助一條捷運路線計畫。交通部表示，財劃法修正後，中央補助地方建設財源減少，但考量各地捷運建設需求，交通部仍依計畫合理執行進度核列中央補助經費。

剩餘逾億 TPASS預算被批浮編

交通部公路局疫後編列二百億元經費，補助地方政府推動ＴＰＡＳＳ通勤定期票方案。但審計部去年總決算報告指出，今年ＴＰＡＳＳ編列七十五點二億元，前年、去年經費僅支用四十三億元及五十三億元，甚至基北北桃一二○○元在內的九項定期票方案，剩餘經費也累計逾億元。選舉年將至，公路局明年又續編八十八億元，比今年增十二點八億元，恐再次衍生鉅額剩餘款。

該踩煞車 張景森：台灣捷運蓋過頭了

賴政府明年砸四五三億元補助六都捷運，行政院前政委張景森指出，中央的責任不是到處開捷運支票，應把有限的公共投資，放在增加最多公共運輸使用人口的地方，「台灣捷運真的該踩煞車了」，捷運建設體制必須改革，也不該把延伸捷運當成公共運輸唯一答案。

六都捷運紛動工 都向中央要錢

「明年新北帳面上獲得中央一六三億元，其實是加上今年沒給的九十億元。」新北捷運局長李政安說，今年少給新北九十億元，市府用市款先應急，明年該給的三鶯線、基隆捷運補助款都被扣，淡海輕軌二期還全數刪減，整體來說，新北捷運明年中央補助款大幅減列五十四億餘元，已函請交通部優先追加減列額度。

李四川：加速軌道建設 串連基北北桃

國民黨新北市長參選人李四川前天與台北市長蔣萬安同框，昨與基隆市長謝國樑合體參訪基隆捷運八堵站預定地與七堵室內親子樂園。李四川說，基北北桃是一日生活圈，四市並肩作戰，拚交通、拚建設不可怠慢，將與謝國樑、蔣萬安、桃園市長張善政密切合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。