剩餘逾億 TPASS預算被批浮編

交通部公路局疫後編列二百億元經費，補助地方政府推動ＴＰＡＳＳ通勤定期票方案。但審計部去年總決算報告指出，今年ＴＰＡＳＳ編列七十五點二億元，前年、去年經費僅支用四十三億元及五十三億元，甚至基北北桃一二○○元在內的九項定期票方案，剩餘經費也累計逾億元。選舉年將至，公路局明年又續編八十八億元，比今年增十二點八億元，恐再次衍生鉅額剩餘款。

行政院從二○二三年至二○二五年投入二百億元，推動ＴＰＡＳＳ方案，全台迄今已有卅一項定期票方案，其中最廣為人知的方式是基北北桃通勤一二○○元通勤月票。

審計部去年總決算報告發現，有九項ＴＰＡＳＳ定期票方案，累計剩餘經費占核定補助經費逾五成，另外基北北桃、中彰投苗、台中市、雲林縣、南高屏、台南市、高雄市、屏東縣、北宜等九項ＴＰＡＳＳ定期票方案，累計剩餘經費逾億元，預算並未有效運用。

報告指出，ＴＰＡＳＳ定期票方案二○二三年七月一日上路，到疫後特別預算結束歷時卅個月，決算數一四八點六億元，前年及去年僅支用四十三億元、五十三億元計畫經費，但公路局繼續向行政院提報「ＴＰＡＳＳ行政院通勤月票執行計畫（二○二六至二○二九年）」，今年編七十五點二億元，已經超過推估經費需求及支用金額。

根據公路局明年度預算，ＴＰＡＳＳ定期票方案繼續編列八十八億元，外界質疑恐再次衍生鉅額剩餘款，影響政府財政資源統籌運用。

另外，公路局補助市縣政府推動ＴＰＡＳＳ定期票方案，二○二三至二○二五年全國捷運、高鐵、台鐵、客運等運量，分別為廿點九億人次、廿一億人次及廿二億人次，逐年增加，達成三年提升運量百分之五目標；但同時期全國道路交通事故總件數，三年平均卅九點九萬件，較ＴＰＡＳＳ定期票方案實施前一年，道路交通事故件數不減反增，未達成降低道路交通事故百分之五目標。