獲交通部補助大眾捷運建設經費全國第2高城市 高市府回應了

交通部明年地方捷運建設補助編列499億元，創歷史新高，但各縣市政府仍喊話經費補助短缺，盼中央補足。交通部政務次長伍勝園強調，預算並非看南北，而是看「工程進度」、「招標情況」」、「過去預算執行情況」，過去編列的預算各縣市都有20％至30％沒花完，因此明年補助經費縮至北部8成、南部7成，若工程進度超前需增加，再納入下年度預算考量。

2026-09-07 16:17