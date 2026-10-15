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向美天然氣日韓有疑慮 台搶先？ 莊瑞雄：可能是川普講得太急

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
美國總統川普談及台灣參與阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫，被問及台灣是否太急。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，經濟部跟中油可再跟國人說明。記者張曼蘋／攝影
美國總統川普談及台灣參與阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫，被問及台灣是否太急。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，經濟部跟中油可再跟國人說明。記者張曼蘋／攝影

美國總統川普談及台灣參與阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫，不過，由於日本、韓國仍有疑慮，台灣被質疑是否太急。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今表示，「應該可能是川普講得太急。」台灣參與阿拉斯加LNG計畫，對能源採購分散及供應確保「有很大的加分」，但成本、工程進度，經濟部跟中油可再跟國人說明。

莊瑞雄表示，天然氣採購對台灣政府來說，常要因應中東戰事或國際局勢緊張，能源或氣源必須分散，確保穩定供應，這涉及台灣工業或民生，是很大的衝擊，負責任的政府，本來就要分散來源，達成民生、工業或各方面穩定供應；能源價格提升波動也會造成物價飆漲，政府本來就必須加強因應。

莊瑞雄說，日本、韓國有其疑慮，「成本到底有沒有去增加？到底是價格合不合理？」還涉及投資後會不會有成本追加，本來是去單純買LNG天然氣，到最後變成又有投資，這個細節是如何，這確實必須跟國人說明清楚。

莊瑞雄表示，能源採購分散並達成穩定供應，對於國家是一件好事，台灣對美國的重大採購，「也常常有外交的成分在裡面」，對美重大採購常有一些政治上的因素，「不一定全部都把它講成是壞的，有時候對台灣是加分，如果是加分，為什麼不要？」

對於川普另稱台積電將擴大在美投資、美國將掌握全球50%晶片產能，莊瑞雄說，「川普在造勢場合，麥克風弓拉得很滿，話都講得很滿。」

莊瑞雄說，川普這些政治語言，只是在向選民訴求政績，不用過度因為川普在造勢場上的一句話，就認為「台灣吃了很大的虧、美國占了很大的便宜」。他表示，任何經貿及合作都是互利立場，台美緊密合作其來有自，「相信也不會對我們台灣造成利益上的一個減損。」

莊瑞雄表示，台積電是國際級企業，「任何的一個投資，也都會站在整個公司股東利益的一個立場，這個倒不用外界過度的擔心。」

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