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離岸風電 業者轟政府開發連三敗

聯合報／ 記者陳儷方簡永祥／台北報導
離岸風電開發商、丹麥哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ）董事總經理許乃文昨痛批政策失敗，呼籲政府應檢視原因。圖為彰化外海離岸風場。聯合報系資料照
離岸風電開發商、丹麥哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ）董事總經理許乃文昨痛批政策失敗，呼籲政府應檢視原因。圖為彰化外海離岸風場。聯合報系資料照

政府推動離岸風電執行策略及步調引發不少質疑，就連來自國外的離岸風電開發商也忍不住公開開嗆。丹麥的哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ）董事總經理許乃文昨天表示，離岸風電區塊開發部分已經失敗三次了，「還是要怎樣？」當務之急是好好地盤點開放的海域、行政契約解約、中央與地方溝通，而不是急於推出第四階段選商。

「台灣國際淨零永續展與台灣國際智慧能源周」昨開幕，集結太陽光電、風能、儲能等再生能源等國內外業者。賴清德總統上任後首度出席致詞，綠能業者私下表示，總統現身可視為政府對太陽光電、離岸風電重新釋出支持訊號。

然而，在這場綠能界的年度盛會中，身為國內主要離岸風電開發商之一的ＣＩＰ，卻毫不掩飾地對政府現在的離岸風電政策提出批評。針對ＣＩＰ表達政府風電政策失敗的看法，經濟部能源署回應，政府推動我國離岸風電政策已十數年，ＣＩＰ身為得標最多的廠商卻抨擊政策失敗，能源署表示不解及遺憾。

許乃文表示，從二○一八年的離岸風電第二階段遴選開始，ＣＩＰ無役不與，遇到疫情也都準時繳交；不論外頭風雨或人家怎麼看待台灣，ＣＩＰ就是一直跟政府站在一起。

針對能源署計畫盡快展開三之四期招標選商，許乃文說，「我們已經看到三之一非常的失敗，三之二也很失敗，三之三就是一個失敗，所以就是一直趕就一直失敗，就已經失敗三次了，還是要怎樣？」

根據經濟部規畫，離岸風電發展分三階段，依序為示範風場、潛力場址、區塊開發，許提到失敗三次，指的是區塊開發的第一、二、三期部分。

許乃文說，三之三標規已有天翻地覆變化，三之四應該要繼續精進、突破，政府現在應該做的是好好地盤點風電開發場域，落實賴總統強調的跨部會溝通、中央與地方的溝通，這次招標已經是一個失敗的狀況，政府應該檢視失敗的原因、開發商遇到的限制，以及如何強化台灣離岸風電的體質。

許乃文說，離岸風電三之一風場，僅有ＣＩＰ渢妙有具體進展，目前已完成融資，陸上變電站及海上變電站也陸續完工，最新進度是安裝三分之一的水下基礎設施，冬季前會施工到最後一刻。至於ＣＩＰ得標的三之二風場部分，目標是明年六月完成融資。

至於三之三期上月底剛截止收件，只有ＣＩＰ的渢妙三期及沃旭能源的大肚一號兩座風場遞件，最終只有一家廠商會得標。

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