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離岸風電 賴總統：裝置量全球第5

聯合報／ 記者張文馨陳儷方劉明岩／連線報導
賴清德總統出席「台灣國際淨零永續展與台灣國際智慧能源周」，強調企業必須把淨零納入經營決策。記者林澔一／攝影
賴清德總統出席「台灣國際淨零永續展與台灣國際智慧能源周」，強調企業必須把淨零納入經營決策。記者林澔一／攝影

賴清德總統昨表示，目前台灣再生能源裝置容量，已經從二○一六年的四點七個ＧＷ，成長到廿五個ＧＷ，增幅超過四倍；離岸風電累積總裝置容量穩居全球第五；未來，政府會持續推動多元綠能、儲能、節能及電網強韌建設，來穩定供電、落實能源安全及淨零轉型。

賴總統昨出席「二○二六台灣國際淨零永續展與台灣國際智慧能源周」開幕典禮表示，面對極端氣候及國際供應鏈日益嚴格的減碳要求，企業必須把淨零納入經營決策；減碳能力關係到未來的訂單，更直接影響台灣產業的國際競爭力。

民眾黨中央委員會昨天移師彰化開會，黨主席黃國昌要求全面檢討離岸風電海纜共同廊道規畫，強調中央在推動能源建設時，應同步考量環境承載能力與地方產業需求。

黃國昌提及，當年民進黨曾以白海豚保育批評國民黨的開發政策，如今面對綠能建設，應以一致標準檢視。他強調，民眾黨支持能源轉型，但相關建設不應忽視生態保育及地方居民權益。

台電董事長曾文生昨以「台灣電力未來十年布局」發表專題演說時則預估，二○三五年台灣半導體產業用電將達一千一百億度，占全國用電三成。同時，隨著ＡＩ算力分散至家庭及企業，未來夜間用電尖峰時段可能延後至晚上八時至十時；因應用電需求成長，台電規畫未來十五年新擴建四十三座變電所，增建線路一九二二公里，新增變電容量約五十二ＧＷ。

至於用電密度最高的ＡＩ資料中心，台電核供總量已達一四四一ＭＷ，其中今年達到七五○ＭＷ。曾文生說目前核供Google在彰濱兩百到三百ＭＷ，其他申請者也有電信、通訊業者。

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