我投資阿拉斯加天然氣管線／學者：工程難 更有政治、環保風險

美國總統川普宣布中油將投資阿拉斯加天然氣管線計畫四十四億美元，學者表示，此案投資風險相當大，日本及南韓的態度也很謹慎，從阿拉斯加進口天然氣，確實可以降低運輸成本，但有學者擔心，若綁定六百萬噸的採購，天然氣來源恐怕有過度集中風險，反而影響能源安全。

中央大學台經中心研究員梁啟源示警投資部分的風險，他說，美國也找日本、南韓投資，但日韓都很謹慎，南韓也被點名要投資，但南韓的回應是還沒決定。

梁啟源說，阿拉斯加天然氣管線計畫會經過北極圈的土地，工程困難度高，且除了工程困難之外，還有當地環保團體的抗議問題，甚至還有政治上的風險，因為民主黨基本上對阿拉斯加管線計畫持反對態度，如果未來政權改變，美國相關開發政策也有可能跟著改變，因為這些風險，所以成本相當高。

中經院第三研究所高級分析師鄭睿合提醒，現在中油鉅額虧損，去哪找四十四億美元（約新台幣一千四百億元）的資金投資阿拉斯加管線計畫？若政府一定要做這項投資，就必須安排好配套，包括油品價格合理化，使用者付費，不可再讓中油吸收，同時也應增資解決目前的財務困境。

至於天然氣採購合約，梁啟源說，若從運費考量，液化天然氣從阿拉斯加經過太平洋運至台灣，比起現在從東岸運過來台灣，航程可以縮短，運費方面可能可以減少。

鄭睿合指出，台灣目前向美國採購天然氣的量約兩百萬噸，未來若加上這六百萬噸，將有八百萬噸的天然氣是從美國來，占比將達四分之一，這種單一國家集中度超過百分之廿的情形，其實能源是不太安全的，應該盡可能分散。

另一方面，由於台灣以二○五○年為淨零目標，燃氣發電理論上會減少，燃氣進口也會減少，若向阿拉斯加採購合約一簽廿年，那就表示二○五○年後還是會有大量液化天然氣從美國進口，這可能也是政府必須先盤算規畫的問題。