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我採購美LNG 用能源安全包裝政治性採購

聯合報／ 本報記者林海
美國總統川普表示，台灣已同意採購阿拉斯加液化天然氣，還將額外投資44億美元，確保計畫完工。圖為橫亙阿拉斯加荒野的油管。美聯社
美國總統川普表示，台灣已同意採購阿拉斯加液化天然氣，還將額外投資44億美元，確保計畫完工。圖為橫亙阿拉斯加荒野的油管。美聯社

美國總統川普宣布，台灣將擴大採購阿拉斯加天然氣，還要針對專案計畫投資四十四億美元。賴政府打著多元採購的旗號，但到底是採購需要的天然氣，還是連美國商人可能都不願意負擔的建設成本也一起埋單，只是用能源安全來包裝向美國靠攏的政治性採購？

台灣天然氣高度仰賴進口，近年來因俄烏戰爭、中東地緣政治衝突，天然氣價格高漲，讓台電、中油成本大增，分散供應來源、降低能源運輸風險的確有其必要，阿拉斯加位於北太平洋，天然氣運往亞洲的航程具有優勢，若能藉此增加供應來源，確實有助於強化台灣的能源安全。

關鍵的問題在於，採購天然氣與投資天然氣開發，是兩筆不同的生意，台灣是否有必要為了喝牛奶而去買一頭牛？

此次的採購與投資，是由美國總統川普宣布，但台灣的商業行為，為何要由川普宣布？明眼人都看得出來，川普的意願絕對是其中的關鍵因素，而這兩筆交易可以說完全是政治性採購與政治性投資，意在進一步向美國靠攏。

阿拉斯加液化天然氣計畫目前仍處於規畫與開發階段，並非現成可直接出貨的成熟設施，興建成本極高，依照川普的作風，若是有利可圖的好生意，絕對是美國企業優先，哪輪得到台灣，但川普近期積極扮演阿拉斯加液化天然氣計畫的超級推銷員，就知道當中的問題何在。

更何況，中油為了配合政府物價穩定政策、長期凍漲油氣價格及吸收國際能源成本，財務面臨嚴重危機，累計虧損已破一二六○億元，預估今年還要再虧約五六○億元，如今政府卻還要中油再做鉅額投資，無疑是把中油推向破產邊緣，然後再情勒民眾並逼迫立法院，要通過撥補及增資中油的預算，最後還是全民埋單。

在全球能源供應可能受到戰爭、航運中斷與地緣政治衝突影響的情況下，對台灣多一個天然氣供應來源，確實具有價值，問題在於，這項戰略價值究竟值多少錢，是否真的有需要用投資去交換？

此外，依目前規畫，阿拉斯加天然氣最快要到二○三二年才能供應台灣，但台灣才剛開始「返核」，屆時台灣的電力結構、產業用電需求及再生能源發展，都可能與現在不同，在淨零的目標下，火力發電占比勢必要降低，而台灣提前承諾大量長期採購，未來若需求不如預期，台灣就可能陷入既要承擔投資成本，又必須履行購氣義務的兩難。

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