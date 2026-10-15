川普露口風！台將採購阿拉斯加天然氣 中油投資美LNG計畫1,411億

美國總統川普13日在阿拉斯加州一場造勢活動表示，台灣同意在未來20年內，採購阿拉斯加液化天然氣（LNG）管線計畫30%的天然氣，並承諾額外投資44億美元（約新台幣1,411億元），以確保這項LNG計畫完工。經濟部昨（14）日證實這項訊息。

中油去年3月與美國阿拉斯加天然氣開發公司簽署買賣暨投資意向書，經濟部昨日表示，經過近一年半密集協商及審慎評估，中油已與美國開發商取得重大進展，包括開採後每年採購600萬噸阿拉斯加LNG，並參與專案開發，投資金額「最高」44億美元。

行政院長卓榮泰昨日出席活動受訪時表示，政府工作就是穩定能源供應、強化能源韌性，從今年初至今，政府持續努力維持國內供油、供電、供氣穩定，也希望國人給相關國營能源單位多一點支持。

經濟部表示，若計畫依規劃期程順利推進，最快可自2032年起進一步挹注國內天然氣供應，作為台灣持續推動氣源多元化的重要布局。

中油將持續與美方相關單位就採購、投資及相關合作事項協調，並依公司程序辦理專案研究及預算報核作業。具體投資安排、持股比例及相關條件，將依雙方後續協商及商業契約相關程序辦理。

川普盛讚台灣做出的承諾，並說這些承諾「保證了（這項管線）計畫的成功」，興建這項LNG計畫所需的所有許可都已獲得核准。

阿拉斯加LNG計畫規模龐大，須在阿拉斯加州境內興建一條長達800英里（約1,287公里）的天然氣管線。此外，還必須建造液化設施，才能將阿拉斯加北坡的天然氣輸送至加工設施液化，再出口至台灣及其他亞洲買家。

川普本月稍早曾說，南韓將投資540億美元，興建阿拉斯加LNG計畫，但南韓官員隨後對川普的說法提出異議，表示該國是否投資這項計畫，取決於商業可行性。川普已威脅，若南韓未履行承諾，將採取報復措施，並表示他「只會向他們收取更高的費用。」