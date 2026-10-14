砸44億美元投資阿拉斯加天然氣管線計畫 梁啟源點出投資三風險

美國總統川普幫中油宣布投資阿拉斯加天然氣管線計畫44億美元，學者表示，此案投資風險相當大，日本及南韓的態度也很謹慎，不過，從阿拉斯加進口天然氣，確實可以降低運輸成本。

中央大學台經中心研究員梁啟源指出，投資的部分就是有風險，美國也找日本、南韓投資，但日韓都很謹慎，南韓甚至被點名說要投資，但南韓的回應是還沒決定。

梁啟源說，阿拉斯加天然氣管線計畫會經過北極圈的土地，工程困難度高，且除了工程困難之外，還有當地環保團體的抗議問題，甚至還有政治上的風險，因為民主黨基本上對阿拉斯加管線計畫持反對態度，如果未來政權改變，則美國相關開發政策也有可能跟著改變，因為有這些風險，所以成本相當高。

不過，若從運費考量，液化天然氣從阿拉斯加經過太平洋運至台灣，比起現在從東岸運過來台灣，航程可以縮短，運費方面可能可以減少，梁啟源說，但投資風險更大，因此台灣最好可以先看日韓的態度。