賴總統：再生能源10年容量超4倍 持續推動穩定供電

賴清德總統上午出席「2026台灣國際淨零永續展與台灣國際智慧能源周」開幕典禮表示，目前台灣再生能源裝置容量，已經從2016年的4.7個GW，成長到25個GW，增幅超過4倍；離岸風電累積總裝置容量穩居全球第五；未來，政府會持續推動多元綠能、儲能、節能以及電網強韌建設，來穩定供電、落實能源安全以及淨零轉型。

賴總統指出，感謝外貿協會、綠能暨永續發展聯盟，以及國際半導體產業協會攜手合作，搭建淨零與能源的國際交流平台。

賴總統表示，今年的展會共有超過400家企業參展，展出內容從再生能源與智慧儲能，到深度節能、碳管理以及綠色金融，涵蓋企業轉型需要的設備、技術以及服務；希望透過這個平台，讓業者找到適合自己的減碳方案以及合作夥伴，也讓台灣的創新技術有機會開拓國際市場。

賴總統說，面對極端氣候以及國際供應鏈日益嚴格的減碳要求，企業必須把淨零納入經營決策；減碳能力關係到未來的訂單，更直接影響台灣產業的國際競爭力；政府的責任是訂定明確的轉型方向，並提供企業轉型所需的支持。去年政府完成台灣總體減碳行動計畫，提出了國家減碳新目標，相較於2005年，2030年減碳28%（加減2個百分點），2035年減量38%（加減2個百分點）。

賴總統說，政府推動的計畫當中，涵蓋綠能、儲能、深度節能以及資源循環，也與本次展會的重點相互呼應；各項政策需要落實，需要產業的技術與經驗，也需要政府持續協助企業解決轉型過程中的各項問題。

賴總統提到，今年5月碳費完成首期申報以及繳納，台灣正式進入「排碳有價」的新階段；希望透過碳費制度，鼓勵企業自主減碳，相關收入也將全部用於支持產業綠色轉型以及技術創新；政府也會持續努力，協助業者取得轉型所需要的資金。

賴總統說，政府已經成立百億元「台灣綠色成長基金」，引導民間資金投入淨零產業；針對中小微企業，也規畫未來八年加碼投入千億元，協助業者推動數位以及淨零轉型，提升競爭力。

賴總統指出，產業轉型需要穩定的能源供應。面對AI發展帶來的用電需求，以及日益嚴峻的氣候挑戰，政府積極提升能源韌性；目前台灣再生能源裝置容量，已經從2016年的4.7個GW，成長到25個GW，增幅超過4倍；其中離岸風電累積總裝置容量，穩居全球第五名。

賴總統說，未來，政府會持續推動多元綠能、儲能、節能以及電網強韌建設，來穩定供電、落實能源安全以及淨零轉型；也期待透過這次展會，讓更多淨零方案進入產業現場，也把台灣的技術與服務帶向世界，也歡迎世界的好多方案能夠來到台灣幫助我們。