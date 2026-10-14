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川普稱台灣將採購阿拉斯加天然氣 卓榮泰回應了
針對美國總統川普表示台灣已同意在未來20年內，採購阿拉斯加液化天然氣。行政院長卓榮泰14日受訪表示，政府的工作就是穩定能源供應、強化能源韌性，從今年年初至今，政府持續努力維持國內供油、供電、供氣穩定，也希望國人給相關國營能源單位多一點支持。
卓榮泰今日出席「115年國家政務研究班第17期及高階領導研究班第16期聯合結訓典禮」，會前被問及台灣是否採購阿拉斯加天然氣時表示，全球各國政府都致力於穩定能源供應、維持能源韌性，台灣也持續朝這個方向努力。
卓榮泰指出，政府一直努力維持國內穩定供油、供電、供氣，相關工作從今年年初持續至今，並呼籲國人多支持負責油、氣、電供應的國營單位。
根據外媒報導指出，川普表示，台灣已同意在未來20年內，採購阿拉斯加液化天然氣（LNG）管線計畫30%的天然氣，而且還將額外投資44億美元，以確保這項LNG計畫完工。
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