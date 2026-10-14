川普稱台灣將買阿拉斯加30%天然氣 陳清龍：看來賴政府不得不低頭

政府推動離岸風電執行策略及步調引發不少質疑，就連來自國外的離岸風電開發商也忍不住公開開嗆。丹麥的哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ）董事總經理許乃文昨天表示，離岸風電區塊開發部分已經失敗三次了，「還是要怎樣？」當務之急是好好地盤點開放的海域、行政契約解約、中央與地方溝通，而不是急於推出第四階段選商。

2026-10-15 00:00