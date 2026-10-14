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川普稱台灣將買阿拉斯加30%天然氣 陳清龍：看來賴政府不得不低頭
有關美國總統川普昨天宣稱，台灣同意採購阿拉斯加天然氣，同時還將額外投資44億美元，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，此事牽涉今年度追加預算撥補中油2338.3億元，希望中油公司、經濟部能夠出面詳細說明，看起來賴政府不得不選擇低頭。
彭博資訊報導，川普昨天在該國阿拉斯加州一場競選活動宣稱，台灣已經同意在未來20年內採購「阿拉斯加液化天然氣（LNG）管線計畫」30%天然氣，而且還將額外投資44億美元，確保這項管線計畫順利完工。
民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，陳清龍受訪時表示，此事牽涉今年度追加預算撥補中油，過去在野黨立委不斷提出質疑、想要進一步了解情況，「中油預算撥補跟阿拉斯加天然氣的案子，這個絕對有相關」，希望中油公司、經濟部能夠出面詳細說明，看起來賴政府不得不選擇低頭。
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