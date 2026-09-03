莊瑞雄：國民黨喜歡核電或非惡意 但公投過就重啟有點跳太快

廢除非核家園公投將在11月28日投票，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，民進黨對於公投有三大原則，其中之一是社會共識，年底公投顯現出社會共識後，不管是通過或不通過，萬一通過，是不是就要重啟核電，「我看也跳得太快。」

莊瑞雄指出，台灣經濟近年高度發展，政府有責任穩定能源供應，國民黨是最喜歡核電的政黨，也許起心動念都不是惡意，是認為能源政策要檢討。

莊瑞雄說，能源政策本來就可以檢討，但因此說賴清德總統要重啟核電，這話講太快了。賴政府對重啟核電有核安無虞、核廢料有解、需要有社會共識等三大原則，就算公投過關，核廢料要怎麼去處理？都還有一關一關要過。

莊瑞雄表示，負責任的政府為了能源分散、電力穩定有責任，問題是重啟核電涉及到三大原則，現在核電廠都除役了又要重啟，很多問題都會是大哉問，民進黨團沒有預設立場，該怎麼走就一關一關來。