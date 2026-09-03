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批賴總統非核神話翻車應道歉 國民黨百場公投下鄉向民進黨討能源賬

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信今表示，核三重啟邁出關鍵一步，但「核三還沒重啟，賴清德的非核神話已先破產！」賴清德應為過去錯誤非核政策，以及台灣為此付出的能源代價，正式向國人道歉。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信今表示，核三重啟邁出關鍵一步，但「核三還沒重啟，賴清德的非核神話已先破產！」賴清德應為過去錯誤非核政策，以及台灣為此付出的能源代價，正式向國人道歉。聯合報系資料照

針對核安會表示核三廠再運轉計畫審查已進入最後階段、近期將正式核定，國民黨文傳會主委陳以信今表示，核三重啟邁出關鍵一步，但最該向國人交代的就是賴清德總統。「核三還沒重啟，賴清德的非核神話已先破產！」賴清德應為過去錯誤非核政策，以及台灣為此付出的能源代價，正式向國人道歉。

陳以信指出，賴總統擔任行政院長時曾信誓旦旦宣稱，2025年進入非核家園是「水到渠成」，更強調「有信心不會讓缺電成為台灣發展的障礙」。當時政府還宣稱2025年再生能源占比要達20%、天然氣50%、燃煤30%，同時可以穩定供電。

陳以信說，到去年核三停機前，賴清德仍高喊台灣將正式走入「非核家園」時代。陳以信反問，既然非核家園這麼成功，為什麼核三才停機一年多，賴政府就急著推動重啟？既然賴清德當年如此有信心，為什麼今天又要把核電找回來？「早知今日，何必當初？這不是能源轉型成功，而是民進黨數十年非核政策大翻車！」

陳以信表示，如今賴清德政府將重啟核三，證明國民黨多年來主張務實能源政策才是正確方向。鄭麗文主席已指出，「沒有電就沒有競爭力，沒有電力就沒有算力，也沒有高科技與AI產業。」核電攸關的不只是發電，更是台灣未來的產業競爭力、AI發展、電價、國防韌性與能源安全。

陳以信表示，年底「廢除非核家園」核能公投一定要過關。國民黨將以「能源即國安、算力即國力、為AI拚能源、為發展投同意」為主軸，全面啟動百場公投造勢列車下鄉宣講，走遍全台灣，把民進黨錯誤能源政策造成的代價一筆一筆講清楚，年底就讓全民用公投票好好和民進黨算總帳。

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