【重磅快評】2332萬評估核電廠防震 只是重啟核電的虛晃一招

台電在明年預算裡，編列了「核能自我安全檢查作業的耐震評估作業經費」900萬元，另外又編列「核能電廠機率式地震風險評估同儕審查意見技術支援及地震易損性評估支援經費」1432萬元，總計為2332萬元。表面上，這似乎是賴政府為了「重啟核電」預作準備，但從預算的金額和項目看，情況可能恰好相反。

無論從中央政府和台電的預算數來看，2332萬都實在說不上是個大數目。尤其過去核電廠被反核人士批評最多的問題之一，就是「耐震係數不足」。區區2000多萬，如何能解決問題？但只要看這兩筆經費的名稱，答案就一目了然了。900萬的那筆，是「評估作業經費」，而1432萬那筆，則是「評估支援經費」。這兩筆錢，全部都是花在紙上文書作業。

也就是說，台電早就已經設定，從現在起到至少到未來一年，核二、核三重啟都還是會停留在「紙上評估」階段。就算事先查到了有什麼需要補強的地方，也會把工程拖到117年以後再做。對照審計部日前提出的報告，認為核二、核三廠重啟「進度不如預期，具有高度不確定性」，確實很有道理。

回顧賴政府從「非核家園」轉彎到「重啟核電」的時機點，是在去年11月經濟部核定台電報告，確認核二、核三廠「具備再運轉可行性」；接著是今年3月，賴清德總統正式表態「重啟核二核三」。到現在台電直接在明年總預算白紙黑字寫下「核電是未來趨勢」，核電重啟，似乎已經是確定的方向。

但這個「確定方向」，還是充滿濃濃的「選票考量」。經濟部核定報告和賴總統表態，都恰好落在去年「大罷免大失敗」，以及去年8月的「重啟核三公投」，有高達4分之3的投票選民投下同意票之後。從重啟核二核三牛步化的情況看，2028年總統選前大概不太可能完成重啟作業；換言之，未來完全存在2028年總統大選後，民進黨翻臉不認人，「認定核二核三不應重啟」的可能。

年底的九合一地方選舉，「廢除非核家園」是唯一一個與選舉一起投票的公投。有環保團體質疑，過去已經有多達3個與核能有關的公投，此次公投是「多此一舉」。但其實情況恰好相反。過去三次和核能相關的全國性公投，有2次同意票高於不同意票，最近的一次，票數甚至相差3倍之多。但在民意已經如此明確，且台灣又確實需要核電的情況下，民進黨不是不理會公投結果、就是虛晃一招，以拖待變。如不能再一次展現民意，就是放任賴政府踐踏民意與人民需求。