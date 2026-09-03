馬斯克警告 嚴重電力危機將來臨

特斯拉執行長馬斯克二日在Ｇ20峰會除了預測ＡＩ及機器人將大幅提升生產力外，也對ＡＩ發展將面臨的能源瓶頸發出警告，並宣稱一場相當嚴重的電力危機即將來臨。

目前電力的重要性已初見端倪，由於SpaceX透過自建發電廠，解決電力供應的問題，因此還有餘裕能夠向Google及Anthropic等多家公司出租算力。

馬斯克指出，ＡＩ有望令全球經濟規模增加百分之廿至百分之卅，然而，在爆發性成長的背後，也帶來了不小的隱患，那就是ＡＩ行業正面臨嚴重的電力供應缺口。

馬斯克預估，二○二七年生產的ＡＩ晶片中，可能就有對應至少十五ＧＷ的算力因為無法獲得足夠電力支持，而無法被啟用。原因在於ＡＩ晶片產量正以每年約百分之四十至百分之五十的速度增長，而發電、輸電及併網基礎設施的擴張速度遠遠跟不上。

馬斯克透露，Google及Anthropic等多家公司正在向SpaceX租賃算力，無須擔心ＡＩ晶片的電量供給是否充足。

ＡＩ龍頭輝達似乎也愈來愈重視電力供給問題，上個月初傳出輝達將投資最高卅億美元，入股德州Stargate資料中心園區背後的開發商Lancium。知情人士表示，輝達初期將投資廿億美元，取得約百分之廿持股。如果Lancium達成接入更多電網等特定條件，將再投資十億美元，持股將增至約百分之卅。

雖然兩大巨頭各自以不同的方式切入電力供應領域，但結論無疑都指向一件事，那就是能源將會是明年ＡＩ發展的主要瓶頸之一，誰能掌控足夠的電，就有機會成為下一個領頭羊。