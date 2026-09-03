聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克警告 嚴重電力危機將來臨

聯合報／ 記者秦鈺翔／台北報導

特斯拉執行長馬斯克二日在Ｇ20峰會除了預測ＡＩ及機器人將大幅提升生產力外，也對ＡＩ發展將面臨的能源瓶頸發出警告，並宣稱一場相當嚴重的電力危機即將來臨。

目前電力的重要性已初見端倪，由於SpaceX透過自建發電廠，解決電力供應的問題，因此還有餘裕能夠向Google及Anthropic等多家公司出租算力。

馬斯克指出，ＡＩ有望令全球經濟規模增加百分之廿至百分之卅，然而，在爆發性成長的背後，也帶來了不小的隱患，那就是ＡＩ行業正面臨嚴重的電力供應缺口。

馬斯克預估，二○二七年生產的ＡＩ晶片中，可能就有對應至少十五ＧＷ的算力因為無法獲得足夠電力支持，而無法被啟用。原因在於ＡＩ晶片產量正以每年約百分之四十至百分之五十的速度增長，而發電、輸電及併網基礎設施的擴張速度遠遠跟不上。

馬斯克透露，Google及Anthropic等多家公司正在向SpaceX租賃算力，無須擔心ＡＩ晶片的電量供給是否充足。

ＡＩ龍頭輝達似乎也愈來愈重視電力供給問題，上個月初傳出輝達將投資最高卅億美元，入股德州Stargate資料中心園區背後的開發商Lancium。知情人士表示，輝達初期將投資廿億美元，取得約百分之廿持股。如果Lancium達成接入更多電網等特定條件，將再投資十億美元，持股將增至約百分之卅。

雖然兩大巨頭各自以不同的方式切入電力供應領域，但結論無疑都指向一件事，那就是能源將會是明年ＡＩ發展的主要瓶頸之一，誰能掌控足夠的電，就有機會成為下一個領頭羊。

電力 馬斯克 SpaceX

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI發展 徐秀蘭籲需克服電力問題

美電力基建ETF火熱 009805、009819等三檔上周受益人數持續走揚

AI擴建潮帶旺電力散熱設備 亞洲供應商迎商機

電力基建ETF 有錢途

相關新聞

明年依舊「火力全開」 台電燃煤預算暴增近百億

賴政府雖然已著手檢討核電廠是否重啟，然而明年依舊是「火力全開」，根據台電預算書顯示，明年火力發電仍然是主力，其中燃煤材料編列九八九億元比今年八九三億，暴增近一百億元；而台電承諾中火以氣換煤，明年天然氣材料費編列二六六六億，反而比今年還少。

增幅趨緩 審計部：太陽能達標落後2年

民進黨政府上台後大力推動太陽能等再生能源，但根據審計部報告指出，國內太陽能近年來的新增容量已經趨緩，比預期達成的目標延後兩年以上，二○二五年所達成目標比年度目標差距逾百分之廿。

冷眼集／AI時代 措手不及的能源政策

為ＡＩ和半導體產業用電需求，賴清德總統今年宣布要重啟核電，不過審計部報告已經示警，核三廠要在二○二八年年底完成自主安全檢查文件審查，「具有高度不確定性」，顯見賴政府的核能政策雖然終於轉彎，卻有些慢半拍。

藍白：想用核電解圍 政府別再拖

賴政府今年宣布重啟核能電廠，台電明年度預算書強調核能是未來趨勢，也在年度預算中新增「核能電廠自我安全檢查作業的耐震安全評估作業經費」九百萬元。對此，藍白立委表示，民進黨過去將「非核家園」奉為神主牌，如今終於認識到錯誤，既然有心要恢復核電，就不要再拖。綠委則表示，重啟核能「還要過Ｎ關、斬Ｎ將」。

馬斯克警告 嚴重電力危機將來臨

特斯拉執行長馬斯克二日在Ｇ20峰會除了預測ＡＩ及機器人將大幅提升生產力外，也對ＡＩ發展將面臨的能源瓶頸發出警告，並宣稱一場相當嚴重的電力危機即將來臨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。