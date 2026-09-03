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冷眼集／AI時代 措手不及的能源政策

聯合報／ 本報記者陳熙文

為ＡＩ和半導體產業用電需求，賴清德總統今年宣布要重啟核電，不過審計部報告已經示警，核三廠要在二○二八年年底完成自主安全檢查文件審查，「具有高度不確定性」，顯見賴政府的核能政策雖然終於轉彎，卻有些慢半拍。

根據國際能源署（ＩＥＡ）報告指出，可負擔、可靠且永續的電力供應，將是ＡＩ發展的關鍵決定因素，再生能源、天然氣及核能已成為ＡＩ產業的供電主力。然而，台灣過去在棄核能，專注再生能源發展政策之下，如今再想要努力跟上腳步，已顯得吃力。

尤其是我國再生能源的發展尚無法扛下供電大梁，甚至進度不如預期，整體供電結構還得高度仰賴火力發電的情況，就如同台電預算書已經預示，明年台灣仍將「火力全開」。而正是因為民進黨政府多年來捨棄核電，再生能源發展進度有限，台灣只能持續仰賴燃煤、燃氣發電，然而國際燃料成本不斷增加，台電過去幾年不斷靠著政府撥補度日，這些發電成本最終仍是轉嫁到民眾身上。

而台灣若想扮演世界高科技產業的核心，勢必要承受在短期內擴大供電需求，以及包括空汙在內等環境衝擊影響的雙重壓力。

另方面，核能不只能滿足台灣產業發展的需求，同時也具有巨大戰略意義，特別是美方智庫都警告對岸如果現階段動武，未必是全面開戰，而是執行對台的海上封鎖，到時台灣長期仰賴能源進口的問題將展露無遺。

民進黨長年把反核當作「神主牌」，壓縮了台灣能源政策討論的空間。今天我們回頭看，如果當年多點專業少點政治，也許台灣的能源政策就不會在ＡＩ時代下表現得如此措手不及。

能源政策 再生能源 重啟核電 核三廠 核電 台電 賴清德

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