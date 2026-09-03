增幅趨緩 審計部：太陽能達標落後2年

民進黨政府上台後大力推動太陽能等再生能源，但根據審計部報告指出，國內太陽能近年來的新增容量已經趨緩，比預期達成的目標延後兩年以上，二○二五年所達成目標比年度目標差距逾百分之廿。

審計部一一四年度中央政府總決算審核報告指出，政府因應全球暖化及提升能源自主，發展再生能源，以太陽光電為主要推動策略之一，於二○一六年提出能源轉型政策，設定二○二五年太陽光電累計裝置容量目標達廿ＧＷ（ＧＷ，十億瓦）。

審計部報告指出，因部分案場面臨土地取得不易及環保爭議問題等，政府於二○二四年將目標延後至二○二六年十一月達成；審計部進一步指出，我國太陽能新增裝置容量已連續兩年減少。

審計部統計二○二一年至二○二五年的太陽光電累計裝置容量，累計總裝置容量雖有增加，但距離二○二五年所設定的年度目標廿ＧＷ仍有距離，差距四五二六ＭＷ，約為百分之廿二點六。

另外，二○二四、二○二五年的新增裝置容量皆減少，分別為一八六三點四ＭＷ和一一九二點九ＭＷ，顯示案場裝置容量增幅情形已呈趨緩。

審計部表示，主要原因是地方政府農業容許及養殖事實認定等制度的審核標準不一致，或者沒有取得當地民眾支持，屢有民眾陳抗事件發生，且部分案場須辦理環境影響評估，或辦理土地地目變更程序，以及案場設置條件趨嚴等。

審計部指出，經濟部能源署預估廿ＧＷ的短期目標，將再延至二○二七至二○二八年年間達成，較原設定達成的期程落後二年以上。

此外，台電一一六年度預算書顯示，作為我國發電主力之一的大潭電廠明年預計有六部機組大修，且台電明年安排的火力機組大修，受影響的裝置容量總額大於今年，恐衝擊全國供電。台電表示，針對機組大修排程，台電事先皆已做好相關規畫因應，確保供電無虞。