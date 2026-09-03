藍白：想用核電解圍 政府別再拖

賴政府今年宣布重啟核能電廠，台電明年度預算書強調核能是未來趨勢，也在年度預算中新增「核能電廠自我安全檢查作業的耐震安全評估作業經費」九百萬元。對此，藍白立委表示，民進黨過去將「非核家園」奉為神主牌，如今終於認識到錯誤，既然有心要恢復核電，就不要再拖。綠委則表示，重啟核能「還要過Ｎ關、斬Ｎ將」。

至於台電明年預算編列九八九億元燃煤材料費，國民黨立委黃健豪批評，明年台電買煤預算，比今年多了將近一百億，購入天然氣燃料預算反而還變少，讓人質疑執政黨承諾用「以氣換煤」做能源轉型，政策完全跳票。

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，民進黨過去將「非核家園」奉為神主牌，導致台灣面臨缺電、跳電與鉅額虧損；如今現實難以支撐，透過修法與換照程序替核電續命，這種「既要用核電解圍、又不敢承擔政治責任」的雙面手法，完全是愚弄人民、缺乏肩膀的懦夫行徑。能源政策關乎國家經濟命脈與產業競爭力，執政者絕不能遮遮掩掩。

國民黨立委王鴻薇說，這不僅是「蔡規賴不隨」，也證明前總統蔡英文把核電陸續停掉是錯誤政策。蔡英文先前將核二、核三廠全部停掉，現在又編預算重啟，根本是浪費人民納稅錢。

民眾黨立委洪毓祥說，民進黨過去把「非核家園」當成政治神主牌的能源路線，現在到了認清錯誤且必須徹底檢討的時刻。政府終於被ＡＩ數位經濟現實校正，但台灣已為錯誤的意識形態浪費太多時間。

民進黨立委吳思瑤表示，這並不代表重啟核能，指重啟核能還要過Ｎ關、斬Ｎ將；吳思瑤強調說，重啟核能一定要滿足三條件，就是核安無虞、核廢料有解，以及社會有共識，指現在只是進入第一關，並表示重啟核能錢一定要經過電廠的自主安全檢查。