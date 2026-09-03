明年依舊「火力全開」 台電燃煤預算暴增近百億

賴政府雖然已著手檢討核電廠是否重啟，然而明年依舊是「火力全開」，根據台電預算書顯示，明年火力發電仍然是主力，其中燃煤材料編列九八九億元比今年八九三億，暴增近一百億元；而台電承諾中火以氣換煤，明年天然氣材料費編列二六六六億，反而比今年還少。

根據台電送至立法院的明年度預算書，台電燃煤發電材料預算不斷創新高，去年為七九八億、今年為八九三億元，明年則是九八九億元，明年比今年足足多九十六億元。但台電預算書也指出，明年燃煤發動用量預估為二○八六萬公噸、每公噸用煤成本四七四三元；但今年燃煤發動用量為二一六五萬公噸、每公噸用煤成本為四一二七元，等於台電燃煤發電量確有微幅下降，但發電成本升高。

台電也解釋，一一六年預算用煤量已較一一五年預算二一六五萬噸減少近八十萬噸，但因國際平均煤價上漲，因而調升整體編列金額。

而在天然氣發電上，台電預算書指出，天然氣預算變少是因為成本降低，但今年與明年天然氣發電量並沒有提高。

民進黨政府上台後力推非核家園，但綠能無法補足非核的供電缺口，大量依賴火電遇到國際燃料價格飆漲，政府祭出凍漲油電價格導致中油、台電財務缺口擴大。行政院會今天預計通過今年度中央政府總預算追加預算案，其中，由於中油持續吸收成本，累計至年底恐虧損逾千億元，台電也受到中油調漲氣價影響，粗估全年發電成本增加逾一千兩百億元。根據推估，撥補中油、台電等因應中東情勢預算上看一千七百億元；另外，行政院先前承諾將透過多元方式改善中油財務，增資額度將逾兩千億元。

另一方面，隨著ＡＩ與半導體產業發展迅速，穩定供電成為產業界關注焦點。SEMICON Taiwan 2026國際半導體展昨舉行開幕典禮，ＳＥＭＩ全球總裁暨執行長馬諾查表示，目前全球約有七十座晶圓廠正在營運或建設，未來五年預計再新增九十三座，加上資料中心持續擴張，將大幅推升能源需求，他前天與賴清德總統會面，賴總統表示，台灣將致力確保至少至二○三五年電力供應不受限制，並持續開發多元能源來源。

而賴政府今年宣布重啟核能電廠，政策已是進行式。台電明年度預算書，引述國際能源總署（ＩＥＡ）的「二○二六年電力市場報告」，強調核能是未來趨勢，也表明配合「核子反應器設施管制法」修正，評估核二、三廠具備換發運轉執照可行性。

根據台電預算書，台電還在明年度預算中新增「核能電廠自我安全檢查作業的耐震安全評估作業經費」九百萬元，並編列「核能電廠機率式地震風險評估同儕審查意見技術支援及地震易損性評估支援經費」一四三二萬元。