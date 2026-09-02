聽新聞
0:00 / 0:00

核三重啟計畫 核安會：近期將核定

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
核三廠。圖／聯合報系資料照
核三廠。圖／聯合報系資料照

核三廠再運轉計畫的審查目前已接近尾聲，核能安全委員會今透露，近期將正式核定，但後續台電仍須進行機組整備並通過安全評估報告審查，待審查通過後才能換發執照重啟運轉。

核安會於今年3月27日收到台電提交的核三運轉執照換發申請文件，並檢附再運轉計畫、技術與管理能力及財務基礎報告等相關文件，待核安會核定後，據以執行並再提出執行結果報告。同時，台電公司持續執行核電廠老化評估及管理、輻射相關議題查核評估及耐震安全評估文件等相關安全技術評估，完成後再將報告送核安會審查。

核安會今舉辦「115年核安第32號演習實兵演練前記者會」，核安會核安管制組副組長何恭旻表示，核三的再運轉計畫審查已進入最後階段，近期將核定並對外正式公布。然而核三要重啟除了再運轉計畫要審查通過外，台電也必須將停機的設備恢復到可運轉的狀態，並提交老化評估及耐震安全評估等報告，並經核安會審查通過後才會核發運轉執照。

台電核能發電處副處長林盈吉表示，核三廠的室內乾式貯存設備已經完成決標和發包，目前正進行先期的規畫與設計工作。至於是否最快能在2028年順利重啟，「仍得視審查進度而定。」

核三 核安會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

核能重啟進行式 台電預算書主動提核電是趨勢 編900萬自主安全檢查

2030年全球半數電力靠綠能、核能 台電新增900萬核安預算

核二廠8日起實兵演練 首次進行無人機追補展演

同區不同命！水湳不到2年完成變更 福安通檢苦等10年 遭質疑都計雙標

相關新聞

明年依舊「火力全開」 台電燃煤預算暴增近百億

賴政府雖然已著手檢討核電廠是否重啟，然而明年依舊是「火力全開」，根據台電預算書顯示，明年火力發電仍然是主力，其中燃煤材料編列九八九億元比今年八九三億，暴增近一百億元；而台電承諾中火以氣換煤，明年天然氣材料費編列二六六六億，反而比今年還少。

增幅趨緩 審計部：太陽能達標落後2年

民進黨政府上台後大力推動太陽能等再生能源，但根據審計部報告指出，國內太陽能近年來的新增容量已經趨緩，比預期達成的目標延後兩年以上，二○二五年所達成目標比年度目標差距逾百分之廿。

冷眼集／AI時代 措手不及的能源政策

為ＡＩ和半導體產業用電需求，賴清德總統今年宣布要重啟核電，不過審計部報告已經示警，核三廠要在二○二八年年底完成自主安全檢查文件審查，「具有高度不確定性」，顯見賴政府的核能政策雖然終於轉彎，卻有些慢半拍。

藍白：想用核電解圍 政府別再拖

賴政府今年宣布重啟核能電廠，台電明年度預算書強調核能是未來趨勢，也在年度預算中新增「核能電廠自我安全檢查作業的耐震安全評估作業經費」九百萬元。對此，藍白立委表示，民進黨過去將「非核家園」奉為神主牌，如今終於認識到錯誤，既然有心要恢復核電，就不要再拖。綠委則表示，重啟核能「還要過Ｎ關、斬Ｎ將」。

馬斯克警告 嚴重電力危機將來臨

特斯拉執行長馬斯克二日在Ｇ20峰會除了預測ＡＩ及機器人將大幅提升生產力外，也對ＡＩ發展將面臨的能源瓶頸發出警告，並宣稱一場相當嚴重的電力危機即將來臨。

核三重啟計畫 核安會：近期將核定

核三廠再運轉計畫的審查目前已接近尾聲，核能安全委員會今透露，近期將正式核定，但後續台電仍須進行機組整備並通過安全評估報告審查，待審查通過後才能換發執照重啟運轉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。