聽新聞
0:00 / 0:00

2030年全球半數電力靠綠能、核能 台電新增900萬核安預算

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台電116年度預算書顯示，新增編列900萬元，辦理核能電廠自主安全檢查的耐震安全評估，並明載核二、核三廠具備換發運轉執照可能性，相關換照文件整備工作已經展開。聯合報系資料照
台電116年度預算書顯示，新增編列900萬元，辦理核能電廠自主安全檢查的耐震安全評估，並明載核二、核三廠具備換發運轉執照可能性，相關換照文件整備工作已經展開。聯合報系資料照

AI與資料中心推升用電需求，核能可望重新進入台電電源規劃內。台電116年度預算書顯示，新增編列900萬元，辦理核能電廠自主安全檢查的耐震安全評估，並明載核二、核三廠具備換發運轉執照可能性，相關換照文件整備工作已經展開。

台電在預算書中表示，為確保核電安全、提升核能電廠因應地震及海嘯等天然災害的防範能力，116年度編列「核能電廠自我安全檢查作業之耐震安全評估作業經費」900萬元；另編列1,432萬元，辦理核能電廠機率式地震風險評估（SPRA）同儕審查意見技術支援，以及地震易損性評估支援。

台電說明，「核子反應器設施管制法」第六條已於2025年5月23日完成修正公告，核子反應器設施運轉執照申請審核辦法第十六條、第十六條之一及第十六條之二修正條文，也於同年10月8日正式公告。

此外，台電核電廠現況評估報告已奉經濟部核定，評估結果顯示，核二、核三廠具備換發運轉執照可能性，因此依法辦理兩座核電廠運轉執照換發申請的文件整備工作，也就是自主安全檢查。

不過，預算書也清楚列出後續程序。台電表示，目前換照申請整備工作仍在執行中，待依法備齊換照文件等資料，並填具「核子反應器設施運轉執照換照申請書」後，還須報請主管機關核能安全委員會審核；只有在獲准換發運轉執照後，才能填換核子燃料。

除了核二、核三廠換照作業，台電也在分析電業經營環境時，納入核能在全球電力供給中的角色。

台電引用國際能源總署（IEA）於今年2月發布的「2026年電力市場報告」指出，2026年至2030年間，全球電力需求將以年均3.6%的速度成長；在供給端，再生能源、天然氣及核能將共同滿足新增電力需求。

依IEA預測，至2030年，全球將有一半電力來自再生能源與核能；同一期間，天然氣發電量預計也將以年均2.6%的速度持續增長。

台電表示，人工智慧、高效能運算及雲端服務持續擴充，加上半導體等產業用電需求成長，預估未來隨大電力時代來臨、電動車普及、工業發展、極端氣候帶動空調需求，以及AI與資料中心快速擴張，整體電力需求仍將持續增加。

面對淨零轉型及能源安全挑戰，台電指出，未來將持續掌握國內外能源情勢，投入電源建設、強韌電網及需求面管理相關預算，以因應國內逐年成長的電力需求，及政府2050淨零排放等艱鉅挑戰。

核能 台電 綠能 核電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

核能重啟進行式 台電預算書主動提核電是趨勢 編900萬自主安全檢查

電力基建ETF 有錢途

AI擴建潮帶旺電力散熱設備 亞洲供應商迎商機

美電力基建ETF火熱 009805、009819等三檔上周受益人數持續走揚

相關新聞

火力全開 台電燃煤預算 暴增近百億

賴政府雖然已著手檢討核電廠是否重啟，然而明年依舊是「火力全開」，根據台電預算書顯示，明年火力發電仍然是主力，其中燃煤材料編列九八九億元比今年八九三億，暴增近一百億元；而台電承諾中火以氣換煤，明年天然氣材料費編列二六六六億，反而比今年還少。

藍白：想用核電解圍 政府別再拖

賴政府今年宣布重啟核能電廠，台電明年度預算書強調核能是未來趨勢，也在年度預算中新增「核能電廠自我安全檢查作業的耐震安全評估作業經費」九百萬元。對此，藍白立委表示，民進黨過去將「非核家園」奉為神主牌，如今終於認識到錯誤，既然有心要恢復核電，就不要再拖。綠委則表示，重啟核能「還要過Ｎ關、斬Ｎ將」。

增幅趨緩 審計部：太陽能達標落後2年

民進黨政府上台後大力推動太陽能等再生能源，但根據審計部報告指出，國內太陽能近年來的新增容量已經趨緩，比預期達成的目標延後兩年以上，二○二五年所達成目標比年度目標差距逾百分之廿。

冷眼集／AI時代 措手不及的能源政策

為ＡＩ和半導體產業用電需求，賴清德總統今年宣布要重啟核電，不過審計部報告已經示警，核三廠要在二○二八年年底完成自主安全檢查文件審查，「具有高度不確定性」，顯見賴政府的核能政策雖然終於轉彎，卻有些慢半拍。

馬斯克警告 嚴重電力危機將來臨

特斯拉執行長馬斯克二日在Ｇ20峰會除了預測ＡＩ及機器人將大幅提升生產力外，也對ＡＩ發展將面臨的能源瓶頸發出警告，並宣稱一場相當嚴重的電力危機即將來臨。

2030年全球半數電力靠綠能、核能 台電新增900萬核安預算

AI與資料中心推升用電需求，核能可望重新進入台電電源規劃內。台電116年度預算書顯示，新增編列900萬元，辦理核能電廠自主安全檢查的耐震安全評估，並明載核二、核三廠具備換發運轉執照可能性，相關換照文件整備工作已經展開。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。