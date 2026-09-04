新北診所爆C肝群聚 負責人喊絕無共用針管 疾管署：說法邏輯不通

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」爆發急性病毒性Ｃ肝群聚感染，共十一人確診。診所醫師、負責人孫浩陽昨喊冤，診所沒有共用針頭，強調衛生局無法證明診所注射行為造成Ｃ肝群聚，已提訴願盼釐清真相。衛福部疾管署發言人林明誠說，Ｃ肝傳播並非只有共用針頭，未落實手部衛生、針頭留置藥瓶及未見廢棄尖銳收集桶更是重中之重，而用「沒有共用針頭，就與診所無關」的說法，邏輯上完全不通。

新北市衛生局前天公布裁罰理由，其中一項為質疑「多劑量藥品瓶上留置針頭」恐增感染風險，診所其他醫師回應，診所每次抽藥均用全新針頭，護理師在完成手部清潔後才抽藥，施打後針筒與針頭即丟棄，而疾管署也證實未發現跨病人共用針頭，作業流程或許在衛生局眼中有瑕疵，但絕無造成Ｃ肝感染風險。

護理師坦承作業疏失

診所護理師說，針頭留置在藥瓶上是因有時病患多，如類固醇一瓶可打四支針，病人多時就可節省時間，無須重複把針頭取出再插入，這部分她坦承是個人疏忽，但強調每位病患使用的針劑都乾淨且未重複使用。

對於Ｃ肝群聚可能的感染途徑，孫浩陽說，診所不了解相關病患過往完整治療史，也可能是其他感染事件造成，「衛生局至今沒有直接證據證明是診所注射行為造成Ｃ肝群聚」，裁罰停業及送懲戒違反比例原則，希望政府提出明確證據，並獲公平審理。

針對診所喊冤，林明誠說，有一點醫學常識的人都知道，共用針頭只是Ｃ肝傳播的一個風險，但經稽查發現，診所人員於接觸病人前後未落實手部衛生、於藥品準備區皆可見針頭留置於藥瓶橡皮軟塞上，重複使用取藥、及診所內未見廢棄尖銳物品收集桶，此三項為重中之重。

擴大追回逾千名患者

對孫浩陽說法，衛生局也表示，稽查現場時發現針頭留置藥瓶並重複抽取藥品、藥品準備區或非治療區放置預先填充藥品針筒等，均涉及醫療感染控制風險，將持續與中央、專家調查釐清感染源。現正擴大回追去年七月一日至今年八月廿七日在診所施打針劑的一一一八人，目前已通知一○六二人採血檢查，預估陽性率達百分之五至十。

消化系醫學會呼籲，醫療院所應確實遵循安全注射原則，落實「一人、一針、一針筒、一次使用」，避免相關感染。而台灣歷經多年推動Ｃ肝篩檢及治療，去年宣布提前達成ＷＨＯ消除Ｃ肝目標，並向ＷＨＯ爭取國際認證。衛福部次長莊人祥表示，只要能迅速找出感染者並接受治療，這次事件不會影響認定規則。