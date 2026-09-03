影／爆發C肝感染 安泰淞鶴診所：從未使用針頭重複施打

板橋「安泰淞鶴診所」爆發11例急性C型肝炎確診個案，已遭新北衛生局勒令停業。診所孫浩陽醫師今天出面說明，他承認感控作業確有疏失，但從未使用同一針頭重複施打病人身上，強調此次C肝感染應與診所醫療處置無關。

孫浩陽醫師表示，診所使用新的針筒在留置針的藥瓶上抽藥，病人打完針以後的針筒和針頭隨即丟棄。疾管署的記者會，疾管署長也承認並沒有發現有跨病人使用相同針頭的情形，新北市衛生局認為有感染的風險是他的觀點，診所的針頭跟針籌都是有換的。對於診所針頭留在藥瓶的用意為何？是為了方便嗎？還是有其他目的？孫浩陽表示多劑量的藥，把新開的針頭留在上面，然後用新的針筒去抽藥，使用新的針頭新的針筒，然後打完病人以後針筒針頭直接丟棄，然後護士小姐再手部清潔完畢頭再用的時候，新北市衛生局認為過程有瑕疵，但個人認為沒有感染。

對民眾指稱診所打空針，孫浩陽說，開給病人打的針都是臨床判斷他需要的針劑，診所不會打空針的，在施打針劑的時候都會明白的告知病患說要打什麼藥，不管是消炎或營養的，都會明白的告訴對方，根據病人的癥狀來判斷他需要哪些，比方說消炎，比方說止痛，比方說抗生素。

孫浩陽強調，每個在這邊接受注射治療的病人都可以證明打完了針頭針筒隨即丟棄，沒有任何跨病人使用的事情。而對於11位C肝群聚是哪一個環節出了問題，孫浩陽表示，並不了解他們過往的所有治療史，所以也有可能是因為其他感染的事件造成的，但是診所沒有政府的疫調能力，所以不知道這些人是否還共同經歷了其他可能造成感染的事件，希望政府提出明確證據，證明這些人在這裡接受注射治療以前，他們的C型肝炎抗體是陰性，換句話說，就是在這邊接受注射治療以前全部都沒有感染。

護理師展示丟棄的針頭。記者邱德祥／影