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診所遭爆C肝群聚勒令停業…醫師出面喊冤「有瑕疵但絕無感染風險」已提申訴

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
板橋安泰淞鶴診所昨遭爆11例急性C型肝炎確診個案，已遭新北衛生局勒令停業，診所醫師孫浩陽今午出面喊冤，強調感控作業疏失不當並不能證明是造成C型肝炎的原因。記者邱德祥／攝影
板橋安泰淞鶴診所昨遭爆11例急性C型肝炎確診個案，已遭新北衛生局勒令停業，診所醫師孫浩陽今午出面喊冤，強調感控作業疏失不當並不能證明是造成C型肝炎的原因。記者邱德祥／攝影

板橋安泰淞鶴診所昨遭爆11例急性C型肝炎確診個案，已遭新北衛生局勒令停業，消息曝光引發議論，也質疑病患有共用針頭情事。診所醫師孫浩陽今天下午出面喊冤，強調衛生局至今無法證明是診所因注射行為造成C肝群聚，且診所內絕無病人共用針頭，所有針筒與針頭皆一次性使用後就丟棄。針對衛生局裁罰，醫師表示已提訴願，也盼釐清真相。

昨衛生局公布裁罰診所其中一項理由為質疑「劑量藥品瓶上留置針頭」恐增加感染風險，醫師澄清，診所每次抽藥時均使用全新針頭，護理人員在完成手部清潔後才進行抽藥，施打病人後即將針筒與針頭丟棄，疾管署也證實未發現跨病人共用相同針頭的情形，作業流程或許在衛生局眼中有瑕疵，但絕無造成感染C肝的風險。

診所護理師指，留置針頭在藥劑上的做法是因有時病患多，為了節省時間加快速度抽取藥劑，如類固醇藥劑一瓶可打四支針，當病人多的時候就可節省時間，無須重複把針頭取出再插入，此部分她坦承是她個人的疏忽，但強調每個病患使用的針劑都是乾淨且未重複使用。

媒體詢問對C肝群聚可能的感染途徑或哪個環境出問題，孫浩陽說，診所不了解相關病患過往的完整治療史，也有可能是其他造成感染事件造成的，但我們沒有政府的疫調能力，不清楚還是否共同經歷其他感染的事件，希望政府能提出明確的證據證明這些病患在診所接受注射前，他們的C型肝炎是陰性。

孫浩陽認為，他承認護理師把針劑留在藥劑上的作法確實是有感控作業的疏失，但他認為那不是造成C肝感染的原因，也強調不主動推銷針劑，任何處方都基於醫學判斷，針劑費用也與醫師個人收入無關，最終治療選擇權始終在患者手中。

孫浩陽強調，衛生局至今沒有直接證據證明是診所注射行為造成C肝群聚，只找到他們在診所有共同注射的經驗，他認為衛生局裁罰讓診所停業及被送懲戒違反比例原則，呼籲衛生局應排除所有可能造成的感染事件，也應公布所有資料，包括病患在注射前的C肝抗體陰性檢驗報告、完整疫調報告、完整環境與器械採檢報告及設置適當對照組，希望能得到公平的審理。

診所護理師指留置針頭在藥劑上的做法是因病患多，有時為了節省時間加快速度，坦承是她個人的疏忽。記者邱德祥／攝影
診所護理師指留置針頭在藥劑上的做法是因病患多，有時為了節省時間加快速度，坦承是她個人的疏忽。記者邱德祥／攝影

診所 醫師 衛生局 C肝

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