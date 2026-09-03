板橋診所爆C肝群聚！未落實SOP卻喊冤 疾管署：邏輯不通

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」爆發急性病毒性C型肝炎群聚案，累計11人確診，疾管署與衛生局等單位多次稽查雖未發現共用針頭，卻有9項缺失、問題出在未落實無菌操作SOP。診所出面坦承確實有缺失，但喊冤沒共用針頭，民眾感染C肝與診所處置無關。疾管署發言人林明誠回應，C肝傳播不是只有共用針頭，診所稱「沒有共用針頭，所以感染C肝與診所無關」，這邏輯完全不通。

有兩位民眾前往診所施打營養針、玻尿酸卻感染急性C肝，疾管署於8月12日接獲通報發現，兩人都有施打營養針，且發病時間相近，因此擴大回追114至115年新北市感染C肝患者，共150人，其中11例有到安泰淞鶴診所注射針劑。經與專家討論，疾管署再擴大回追去年至今年8月27日在診所施打針劑的1118人，通知患者採血檢查，預估陽性率達5至10％。

林明誠今表示，「安泰淞鶴診所」C肝群聚事件擴大回溯1118人，新北衛生局已通知1062人，其餘持續聯絡中。一般正常檢查時間為2至3天，不過目前仍要看民眾採血檢查時間，呼籲相關民眾盡速至新北市29區衛生所接受抽血檢查，掌握自身健康狀況。只要採血確定確診，就由健保給付C肝用藥，目前藥品足夠。

針對院方出面喊冤「我們（指診所）的感控作業的確有缺失，但從未使用同一針頭，重複施打在病人身上」，認為此次C肝感染事件，應與診所醫療處置無關。

林明誠說，有一點醫學常識的人都應該知道，C肝傳播中，共用針頭只是其中一個風險。昨天所名列的感控風險，每個都有可能造成C肝傳播。尤其接觸病人前後未落實手部衛生、於藥品準備區皆可見針頭留置於藥瓶橡皮軟塞上(包含點滴)，重複使用取藥及診所內未見廢棄尖銳物品收集桶，這三項更是重中之重。

林明誠解釋，醫療人員手部衛生未做好，若前一個患者若有C肝，人員手上就有被汙染的可能，再去拿空針進行注射動作，就會讓患者暴露在C肝感染風險中；第二留置針頭在點滴瓶上且針頭朝上，這過程容易讓飛濺的病毒顆粒及髒東西附著在管道上，也會造成汙染。

林明誠說，最後汙染區跟清淨區並沒有分得很開，如同打完的針劑、空瓶也是置於桌上，手跟工作台都遭汙染，環境也一定會遭到汙染。這麼多的感控相關指引，每一步都是為維護民眾健康，如果便宜行事或沒有依照SOP，將造成病毒傳播風險。

林明誠表示，診所負責人也承認有缺失，這些缺失確實會造成C肝傳播，不是只有共用針頭這件事情，所以用「沒有共用針頭，所以感染與診所無關」，這個邏輯完全不通。