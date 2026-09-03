C肝群聚診所稱未使用同一針頭 新北衛生局：多項行為涉醫療感控風險

板橋「安泰淞鶴診所」爆發11例急性C型肝炎確診個案，已遭新北衛生局勒令停業。昨消息曝光引發議論，診所醫師昨一度對外承認感控作業確有疏失，但從未使用同一針頭重複施打病人身上，強調此次C肝感染應與診所醫療處置無關。

診所醫師也指，基因序列跑出來有高度同源親緣性，但疾管署未能清楚證實，此感染源發生的時間、地點，換言之並無確切證據。

針對診所醫師說法，新北衛生局今表示，新北診所C肝群聚，現場發現針頭留置藥瓶並重複抽取藥品、於藥品準備區或非治療區放置預先填充藥品的針筒等，均涉及醫療感染控制風險。綜合流病調查結果及病毒核酸序列比對結果，研判本案為診所內發生之急性C型肝炎群聚事件，持續協同中央與專家調查釐清感染源。

昨天下午新北衛生局也公告擴大回溯檢驗，若民眾從去年7月開始至今年8月27日期間曾至安泰淞鶴診所接受注射治療，可至衛生所接受免費抽血檢測，衛生局表示，今日已陸續有民眾至衛生所抽血檢查。