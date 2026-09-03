新北爆C肝群聚會影響台灣「消除認證」？ 莊人祥：1118人占整體極小

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發急性病毒性C型肝炎群聚，疾管署目前掌握11名確診個案，並擴大回溯匡列1118名曾接受針劑注射的民眾進行抽血檢驗。台灣去年才宣布提前達成世界衛生組織消除C肝目標，這起群聚感染是否衝擊台灣向WHO申請消除C肝認證？衛福部次長莊人祥表示，C肝消除有明確的診斷、治療等指標，只要能迅速找出感染者並接受治療，「不會影響認定規則」。

台灣歷經多年推動C肝篩檢及治療，2025年宣布提前達成WHO消除C肝目標，診斷率、治療率均超過9成，超越WHO「消除路徑」（Path to Elimination，PTE）金級標準，並已向WHO西太平洋區署提交相關報告，爭取國際認證。

新北市爆發診所C肝群聚，疾管署疫調發現，目前11名急性C肝確診病例都曾至安泰淞鶴診所接受注射治療，現場查核並發現多項感染管制缺失。衛生單位已自2025年7月1日起回溯，匡列曾在該診所接受針劑注射的1118人，通知前往新北市各衛生所免費抽血檢驗。

對於這起事件是否可能讓台灣的「消除C肝成績單」受到影響，莊人祥表示，C肝消除並不是要求國內從此完全沒有任何新增病例，而是依據一定的公共衛生指標進行評估，包括多少C肝患者被診斷出來，以及確診者中有多少人接受治療等。

「如果能夠快速偵測到這群群聚，而且都立刻可以治療，就不會影響到認定的規則。」莊人祥說，這次雖然需要召回超過1000人接受檢驗，但並不代表所有人都感染C肝，相較國內整體C肝防治與診療人數，對整體指標影響有限。

目前匡列1118人接受檢驗，初步推估陽性率約5%至10%，實際感染人數仍待全面採檢後確認。疾管署提醒，接獲通知的民眾應盡快配合抽血，檢驗項目包括C型肝炎抗體及核酸（RNA）、B型肝炎、愛滋病毒、梅毒及肝功能等；今年4月至8月曾接受注射者，還須於暴露滿6個月後再追蹤一次。

至於1118名匡列民眾預計何時完成採檢，莊人祥表示，相關時程仍由疾管署依疫調及採檢進度規畫。