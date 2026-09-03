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打針缺失 板橋一診所爆C肝群聚11人感染

聯合報／ 記者翁唯真蔣永佑王慧瑛林媛玲／連線報導
新北市板橋區「安泰淞鶴診所」未落實安全注射及感染管制措施，已有十一名C肝群聚案例。新北市政府前天勒令診所即日起停業，直到複查合格為止。記者曾原信／攝影
新北市板橋區「安泰淞鶴診所」未落實安全注射及感染管制措施，已有十一名C肝群聚案例。新北市政府前天勒令診所即日起停業，直到複查合格為止。記者曾原信／攝影

國內出現急性病毒性Ｃ型肝炎群聚事件，十一名急性Ｃ肝病例曾於新北市板橋「安泰淞鶴診所」接受注射針劑，比對病毒核酸序列高度相似，研判存在共同感染源；疾管署會同新北市衛生局查出該診所涉及九大缺失，諸多環節未落實安全注射及感染管制措施，目前擴大召回一一一八人抽血檢驗，疾管署預估陽性率約百分之五至十。

診所：絕未用同一個針頭

新北市衛生局八月廿七日依傳染病防治法，暫停該診所注射相關業務並裁罰卅萬元，前天再勒令診所停止所有業務。新北地檢署不排除朝過失傷害罪嫌偵辦，該診所昨天大門深鎖，僅在一樓外牆張貼暫停業務公告。

新北衛生局轉述，安泰淞鶴診所負責人孫浩陽表示，雖然診所作業有些「小缺失」，但不至於是感染主因，絕未在不同病人身上施打同一個針頭。據指出，該診所兩年前易主由孫浩陽接手，診所內還有一名護士、一名行政人員，及兩名兼診醫師。安泰淞鶴診所並非首度出包，今年曾因管制藥品管理缺失，被新北市衛生局開罰六萬。

疾管署：未落實無菌操作

疾管署長羅一鈞昨說，初步了解，該診所並無共用針頭，但未落實無菌操作ＳＯＰ；疾管署也回溯通知去年七月起曾至該診所接受注射行為的民眾，安排檢驗追蹤治療。

疾管署防疫醫師李彥儀表示，八月十二日接獲二名急性Ｃ肝確診病例通報，患者為同一家人，分別是七十多歲與五十多歲的母子，因黃疸、食欲不振、血便等狀況，住院收治，十三日即申請病毒親緣性比對，十七日確認都曾至診所打過營養針，研判為醫源性急性Ｃ肝群聚。調查期間，另一位四十多歲女性家人也就醫，廿四日確診。

疾管署進一步針對一一四年至一一五年新北市全市一五○名急性Ｃ肝確診病例，擴大比對健保就醫紀錄及病歷，發現另有八人具有該診所注射暴露史，累計十一人，包括一家三名患者，為七男四女，介於四十多歲至七十多歲，發病日落在今年一月廿九日至八月十八日。

進一步檢驗，九人病毒核酸序列相似度達百分之九十九點七至一百，高度同源；另外二人，一人無剩餘血清、一人ＰＣＲ陰性。羅一鈞表示，除了有一位尚未連繫上，其餘九位皆狀況良好。

疾管署八月廿日與新北市衛生局無預警實地查核該診所，再由感染管制專家同行複查，均發現診所未落實安全注射流程，包括接觸病人前後未落實手部衛生；藥品準備區可見針頭留置於藥瓶的橡皮軟塞上（包含點滴），重複使用取藥等九大缺失。羅一鈞說，目前一名護理師、一名行政人員已接受採檢，三名醫師拒採檢，但研判應不是醫師或護理師直接傳染給病人，感染途徑仍以注射為主。

新北市衛生局回溯建立自去年七月一日起曾至該診所接受針劑注射者名冊約一一一八人，將通知民眾至衛生所抽血檢驗；今年四至八月接受注射者，六個月後還須再追蹤抽血。

附近一家藥局藥師透露，病人只要哪裡痠痛，醫師就建議打針，但該診所長期使用空針省成本，大家都議論，「早晚會出事」。

板橋 診所 衛生局 疾管署 C肝

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