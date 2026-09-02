C肝群聚風暴 律師：診所難逃連帶賠償責任 籲患者做這事保權益

國內出現急性病毒性Ｃ型肝炎群聚事件，11名急性Ｃ肝病例曾於新北市板橋「安泰淞鶴診所」接受注射針劑，比對病毒核酸序列高度相似，研判存在共同感染源；疾管署會同新北市衛生局查出該診所涉及九大缺失，諸多環節未落實安全注射及感染管制措施，目前擴大召回118八人抽血檢驗，疾管署預估陽性率約5%至10%。

新北市衛生局8月27日依傳染病防治法，暫停該診所注射相關業務並裁罰30萬元，近日已勒令診所停止所有業務，診所停業中。衛生局也會將負責醫師移付懲戒，最重可廢止醫師證書。

新北地檢署不排除朝過失傷害罪嫌偵辦，該診所今天大門深鎖，僅在一樓外牆張貼暫停業務公告。

此案引發患者人心惶惶，律師褚仁傑、董建廷表示，若醫療機構未依衛福部規定執行感染管制工作，過失導致醫療機構內發生病患間交叉感染法定傳染病，可能違反傳染病防治法第32條及構成醫療法第82條醫事人員違反醫療上必要的注意義務，除應負擔行政懲處責任，違反人員亦應負擔民刑事責任。

褚仁傑說，刑事責任上，執行該注射業務的醫療人員可能構成刑法過失傷害罪，若致被害人重傷或死亡，可能構成過失重傷或過失致死罪，患者得檢具事證向檢察機關提出告訴。民事責任上，除執行業務的醫療人員可能構成侵權行為責任，診所亦應對患者依醫療契約及雇主連帶侵權行為規定，負損害賠償責任，患者可向民事法院提起訴訟求償。

褚仁傑、董建廷建議，受到影響的患者要保留好相關就醫紀錄及後續治療的單據，以備未來訴訟所需。

安泰淞鶴診所爆發Ｃ型肝炎群聚事件，目前累計11人感染，引發社會關注。疾管署長羅一鈞表示，確切感染原因仍待調查，但現場查核發現多項感染管制缺失，其中診所長期將針頭滯留在藥瓶內，方便重複抽藥，且若人員取藥前後未確實清潔手部，恐增加藥劑遭汙染風險。

羅一鈞指出，診所並非「共用針頭」，而是將針頭長時間插在藥瓶內，方便重複抽取藥劑。依正常安全注射流程，穿刺藥瓶橡膠塞前應先以酒精消毒，即使同一名病患需追加藥劑，每次抽藥也都應使用全新注射針及針筒，不得長時間將針頭留在藥瓶內，否則可能造成藥劑汙染。