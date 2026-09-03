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共用針頭群聚感染 9年前曾發生

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
疾管署昨天召開臨時記者會，由疾管署長羅一鈞主持，說明新北市板橋區某診所發生急性病毒性C型肝炎群聚事件。記者林伯東／攝影
疾管署昨天召開臨時記者會，由疾管署長羅一鈞主持，說明新北市板橋區某診所發生急性病毒性C型肝炎群聚事件。記者林伯東／攝影

Ｃ肝病毒經含病毒的血液透過皮膚或黏膜進入體內而感染，台灣早年有共用汙染針具、注射器而感染的案例，但近年因此感染案例已非常罕見。上次爆發類似的診所Ｃ肝群聚，是二○一七年發生在桃園市楊梅區「維蓮診所」，疾管署羅一鈞表示，當年因共同針頭引發感染，十分荒謬。

羅一鈞表示，九年前維蓮診所群聚案，由八旬醫師在施打針劑時共用針頭，造成五人感染急性Ｃ肝，當時召回一二○○人，針對五五四人採血，其中八十七人確診，陽性率達百分之十六。

近年Ｃ肝防治得宜，此次新北市板橋區安泰淞鶴診所群聚事件，預估陽性率約百分之五至十。

除了桃園市楊梅區維蓮診所群聚案，國內也曾於二○二○年出現南部某醫院血液透析室通報，因透析儀器遭汙染，導致兩人感染Ｃ肝；二○二五年時，北部某地區醫院血液透析室也被通報一起Ｃ肝院內感染病例。

亞東醫院教學部主任暨感染科醫師廖俊星表示，近年國外報告也傳出血液透析偶有Ｃ肝案例。羅一鈞補充，血液透析在過程中會大量接觸到血液，若機器、器械消毒滅菌不完全，或醫護人員操作時接觸Ｃ肝病毒，就有可能汙染，但國內洗腎室均嚴格遵守感控程序。

感染急性Ｃ型肝炎的患者，約百分之廿至卅可能出現發燒、疲倦、厭食、隱約腹部不適、惡心、嘔吐或黃疸等相關症狀，如未治療可能演變慢性Ｃ型肝炎，後續可能引發肝硬化、肝癌等。羅一鈞表示，Ｃ肝治療已有健保給付口服抗病毒藥物，治癒率佳。

羅一鈞 病毒 血液透析 疾管署

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國內出現急性病毒性Ｃ型肝炎群聚事件，十一名急性Ｃ肝病例曾於新北市板橋「安泰淞鶴診所」接受注射針劑，比對病毒核酸序列高度相似，研判存在共同感染源；疾管署會同新北市衛生局查出該診所涉及九大缺失，諸多環節未落實安全注射及感染管制措施，目前擴大召回一一一八人抽血檢驗，疾管署預估陽性率約百分之五至十。

Ｃ肝群聚 出事診所環境髒亂

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發Ｃ型肝炎群聚事件，目前累計十一人感染。疾管署長羅一鈞表示，確切感染原因仍待調查，但現場查核發現多項感染管制缺失，其中診所長期將針頭滯留在藥瓶內，方便重複抽藥，且若人員取藥前後未確實清潔手部，恐增加藥劑遭汙染風險。

共用針頭群聚感染 9年前曾發生

Ｃ肝病毒經含病毒的血液透過皮膚或黏膜進入體內而感染，台灣早年有共用汙染針具、注射器而感染的案例，但近年因此感染案例已非常罕見。上次爆發類似的診所Ｃ肝群聚，是二○一七年發生在桃園市楊梅區「維蓮診所」，疾管署長羅一鈞表示，當年因共同針頭引發感染，十分荒謬。

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