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Ｃ肝群聚 出事診所環境髒亂

聯合報／ 記者翁唯真林媛玲／連線報導
安泰淞鶴診所爆發急性C型肝炎確診，遭新北衛生局勒令停業，昨天該診所大門緊閉，無人回應。記者曾原信／攝影
安泰淞鶴診所爆發急性C型肝炎確診，遭新北衛生局勒令停業，昨天該診所大門緊閉，無人回應。記者曾原信／攝影

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發Ｃ型肝炎群聚事件，目前累計十一人感染。疾管署羅一鈞表示，確切感染原因仍待調查，但現場查核發現多項感染管制缺失，其中診所長期將針頭滯留在藥瓶內，方便重複抽藥，且若人員取藥前後未確實清潔手部，恐增加藥劑遭汙染風險。

羅一鈞指出，診所並非「共用針頭」，而是將針頭長時間插在藥瓶內，方便重複抽取藥劑。依正常安全注射流程，穿刺藥瓶橡膠塞前應先以酒精消毒，即使同一名病患需追加藥劑，每次抽藥也都應使用全新注射針及針筒，不得長時間將針頭留在藥瓶內，否則可能造成藥劑汙染。

此外，稽查發現醫護人員取藥前後未徹底進行手部衛生，也未清潔藥劑外瓶。羅一鈞說，Ｃ肝主要透過血液傳播，若針頭帶有血液，在未做好手部及環境清消、又長時間滯留藥劑的情況下，恐增加藥劑遭汙染機率，但目前仍無法確認這就是本起群聚的確切感染原因，仍在釐清中。

亞東醫院教學部主任暨感染科醫師廖俊星說，現場另發現多項缺失，包括針頭回收容器及注射瓶直接放在地上、針筒放置桶內未加蓋，注射台桌面也可見用過的針劑，患者施打過程恐接近汙染源；櫃台下還有預先抽好的生理食鹽水針筒，甚至出現針芯外露情況。

廖俊星指出，診所冰箱也未將藥品、血液檢體及個人物品分開存放，乾淨、髒汙物品混放。

滅菌鍋疑似未正常使用，可重複使用的器械及容器也未落實完整滅菌，僅以膠帶捆起，環境清消則未使用漂白水，僅以百分之七十酒精處理，整體環境相當髒亂。

羅一鈞也說，依疾管署安全注射行為衛教指引，準備及施打注射藥物前必須嚴格落實手部衛生，並在乾淨區域以無菌技術準備藥品；注射針及針筒均僅限單一病人使用，包含預先填充藥品的針筒及胰島素注射器等設備，絕對不得跨病人重複使用。

附近一家藥局藥師表示，聽說該診所護理師會把注射過病人的針劑再去抽取大瓶裝藥水，就是俗稱的空針，雖沒有共同針頭，但下一個病人使用就容易導致藥瓶交叉感染，也有其他家護理師親眼目睹過，目的就是為省一隻十幾元的針劑。

羅一鈞 疾管署 診所 C肝

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國內出現急性病毒性Ｃ型肝炎群聚事件，十一名急性Ｃ肝病例曾於新北市板橋「安泰淞鶴診所」接受注射針劑，比對病毒核酸序列高度相似，研判存在共同感染源；疾管署會同新北市衛生局查出該診所涉及九大缺失，諸多環節未落實安全注射及感染管制措施，目前擴大召回一一一八人抽血檢驗，疾管署預估陽性率約百分之五至十。

Ｃ肝群聚 出事診所環境髒亂

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發Ｃ型肝炎群聚事件，目前累計十一人感染。疾管署長羅一鈞表示，確切感染原因仍待調查，但現場查核發現多項感染管制缺失，其中診所長期將針頭滯留在藥瓶內，方便重複抽藥，且若人員取藥前後未確實清潔手部，恐增加藥劑遭汙染風險。

共用針頭群聚感染 9年前曾發生

Ｃ肝病毒經含病毒的血液透過皮膚或黏膜進入體內而感染，台灣早年有共用汙染針具、注射器而感染的案例，但近年因此感染案例已非常罕見。上次爆發類似的診所Ｃ肝群聚，是二○一七年發生在桃園市楊梅區「維蓮診所」，疾管署長羅一鈞表示，當年因共同針頭引發感染，十分荒謬。

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