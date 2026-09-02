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板橋C肝群聚 羅一鈞曝感染可能性…針頭塞藥瓶重複取藥體液恐汙染藥劑

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
新北市板橋區「安泰淞鶴診所」爆發急性病毒性C型肝炎群聚案。記者翁唯真／攝影
新北市板橋區「安泰淞鶴診所」爆發急性病毒性C型肝炎群聚案。記者翁唯真／攝影

新北市板橋區「安泰淞鶴診所」爆C肝群聚事件，目前至少造成11人感染。經查，該業者長期將針頭滯留於藥瓶內，疾管署署長羅一鈞說，經查發現診所將針頭放置藥瓶內，容易造成汙染，且業者在執行業務前，並未確實清消手部，恐大幅增加藥劑遭汙染的機率，也因此，疾管署將啟動回溯追蹤，召回曾於該診所施打營養針1118人採檢。

羅一鈞表示，確切的C肝群聚事件原因，尚待調查，經衛生局等專家赴現場稽查發現的九大缺失中，業者並未「共用針頭」，而是將針頭長時間塞在藥瓶內，方便重複抽藥。依照正常流程，針頭穿刺藥瓶的橡膠軟塞前，第一步要先用酒精消毒，且即使是同一位病患，需要增加使用藥劑，每次抽取藥瓶內的藥劑時，都需要使用全新的一套注射針與針筒，不得長時間將針頭塞在藥瓶內，此舉不僅會影響藥劑品質，也可能汙染藥劑。

羅一鈞說，現場稽查發現，醫護人員用取藥劑前後，都沒有徹底清消手部，也沒有清消藥劑外瓶，C肝的感染途徑，大多是針頭感染，因針頭帶血，恐在傳遞過程中造成汙染。而該業者未徹底清消，又將針頭長時間滯留在藥劑中，可能因此造成汙染。不過，確切的原因還在調查中。

除了打針之前未做好手部清潔，以及針頭塞在藥劑中未拔除兩項缺失以外，亞東醫院教學部主任暨感染科醫師廖俊星說，其餘缺失還包含，診所內的針頭回收及注射瓶都直接放在地上，針筒則放在桶內但未加蓋，注射台桌面可清楚看見，隨處都是剛用完的針劑，憂心患者施打針劑的過程中，與汙染源相當接近。

廖俊星說，再者是，診所櫃台下有預先抽好的食鹽水的針筒，且針芯外漏，另外，診所冰箱內的藥品、檢體及個人用品並未分開，乾淨及骯髒的檢體，全部都在同一個冰箱內。

廖俊星表示，檢查診所內滅菌鍋，經觀察似乎從未使用過，至於可重複使用的器械包裝或容器，也不見徹底滅菌，僅用膠帶捆起，診所也未使用漂白水消毒，僅使用70%的酒精，稽查現場環境相當髒亂。

羅一鈞說，疾管署有規定「安全注射行為」衛教指引，醫護人員在準備與施打注射藥物前，必須嚴格執行手部衛生，並於未接觸血液、體液及汙染設備的「乾淨區域」，以無菌操作技術進行藥品準備。在注射針與針筒僅限單一病人使用，包含預先填充藥品的針筒及胰島素注射器等匣式設備，切勿跨人重覆使用。

板橋 疾管署 羅一鈞

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